Flächendeckende Krankenhausversorgung erhalten

Berlin (ots) - Der flächendeckende Zugang zu einer qualifiziertenmedizinischen Versorgung gilt als ein Grundpfeiler des deutschenGesundheitssystems. Eine im Auftrag der Bertelsmann-Stiftungerstellte IGES-Studie kommt nun zu dem Schluss, dass von mehr als1.400 Krankenhäusern in Deutschland weniger als 600 - dafür großeKliniken - benötigt würden. Damit verbunden ist die Forderung nacheiner Strukturveränderung: Ein zweistufiges System mit "NeuerRegelversorgung" in Mittelzentren und einer "Maximalversorgung" inGroß- und Oberzentren soll die bisherige drei- oder vierstufigeKrankenhausversorgung (Grund- und Regelversorgung, Schwerpunkt- undMaximalversorgung, Fachkliniken) ablösen.Dazu Christoph Radbruch, Vorsitzender des Deutschen EvangelischenKrankenhausverbandes e. V. (DEKV): "Größe und Anzahl vonKrankenhäusern sind nur ein Faktor unter vielen, um einepatientenzentrierte und bedarfsgerechte medizinische Versorgung zugewährleisten. Die Schlussfolgerung, dass große Krankenhäuser bessereLeistungen als kleinere Kliniken erbringen, ist nicht zu beweisen. Esist ein Irrtum, dass die Maximalversorger die Mengen haben. Imevangelischen Krankenhausbereich gibt es viele kleine Spezialisten.Ihre Patientenzahlen für bestimmte Fachabteilungen liegen höher alsdie der Universitätskliniken. So beispielsweise das EvangelischeDiakoniekrankrankenhaus Freiburg mit seiner Viszeralchirurgie:Jährlich werden dort 2.896 Patienten behandelt, hingegen 2.800 imUniversitätsklinikum. Auch auf der Ebene der Operationen führt dieSpezialisierung zu beachtenswerten Zahlen: Die Operation "Entfernender Gallenblase" wird im Diakoniekrankenhaus Freiburg 454 Malvorgenommen, hingegen gab es nur 307 Operationen dieser Art imUniversitätsklinikum. Qualität hängt auch davon ab, dass dieFachabteilungen gut miteinander kooperieren und zusammenarbeiten. Dasind kleinere Krankenhäuser oft im Vorteil. Zudem sind bei derstationären Bedarfsplanung regionale Besonderheiten und gewachseneStrukturen zu berücksichtigen. Das gilt insbesondere für ländlicheGebiete und auch die stetig wachsende Zahl älterer Patienten, denenlange Wege nicht zugemutet werden können, darf nicht aus den Augenverloren werden", so Radbruch.Optimierungspotenzial nutzen"Evangelische Krankenhäuser bieten mit ihrer Heterogenität einenentscheidenden Beitrag für eine patientenzentrierte undzuwendungsorientierte Versorgung. Insbesondere vulnerable, kognitiveingeschränkte Patientinnen und Patienten dürfen nicht durch dasRaster fallen. Generell muss es künftig darum gehen, das ambulantePotenzial auszuweiten und neue Strukturen zu schaffen, aber stetsunter Berücksichtigung des regionalen Patientenbedarfs. Aus Sicht desDeutschen Evangelischen Krankenhausverbandes ist eine Stärkung derLandeskrankenhausplanung mit Finanzierungsverpflichtung ebensonotwendig wie ein neues Finanzierungssystem für Krankenhäuser mit derPolitik auszuhandeln. Die Größe vor Regionalität und Trägervielfaltzu stellen ist eindeutig der falsche Weg", so Radbruch weiter.Pressekontakt:Medizin & PR GmbH - GesundheitskommunikationBarbara Kluge | Eupener Straße 60, 50933 KölnE-Mail: barbara.kluge@medizin-pr.de | Tel.: 0221 / 77543-0Melanie Kanzler | VerbandsdirektorinE-Mail: kanzler@dekv.de | Tel.: 030 80 19 86-11Original-Content von: Deutscher Evangelischer Krankenhausverband e. V. (DEKV), übermittelt durch news aktuell