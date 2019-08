Flaconi plant Personalisierung der Customer Journey mit Dynamic Yield / Flaconi nutzt KI-basierte Personalisierungsplattform um jedem Kunden ein persönliches Einkaufserlebnis zu bieten

Berlin (ots) - Flaconi, Deutschlands führender Online Pure Playerfür Kosmetikprodukte, und die KI-basierte PersonalisierungsplattformDynamic Yield haben heute eine tiefgreifende Zusammenarbeit zurVerbesserung der Kundenzufriedenheit bekannt geben. Flaconi wirdDynamic Yields Personalisierungstechnologie nutzen, um das gesamteShoppingerlebnis des Kunden in Echtzeit auf dessen persönlicheBedürfnisse zuzuschneiden. Zu den geplanten Maßnahmen zählen unteranderem:- Individuelle Kosmetikempfehlungen auf den Produktseiten undLandingpages, die auf Haut- und Haartyp des Kunden abgestimmtsind und persönliche Duftpräferenzen berücksichtigen.- Personalisierung und A/B-Tests zur Optimierung verschiedenerWebseitensegmente.- Auf den Kaufprozess und Warenkorbwert des Besuchers abgestimmtes"Behavioral Messaging" wie "Social Proof"-Benachrichtigungen undCountdowns."Personalisierung steht im Mittelpunkt unsererE-Commerce-Strategie und wird uns helfen die Skalierung undInternationalisierung von Flaconi weiter voranzutreiben", so BenjaminLudigs, Geschäftsführer von Flaconi. "Mit Dynamic Yield können wirjedem Kunden genau die Produkte zeigen, die zu seinenBeauty-Bedürfnissen passen. Bei unserem umfangreichen Portfolio, dasaus über 670 Marken und 44.000 Produkten besteht, ist das einwichtiger Erfolgsfaktor."Ludigs ist seit Februar diesen Jahres als Chief Revenue OfficerTeil der Geschäftsführung von Flaconi und hat bereits einschlägigeErfahrungen mit Dynamic Yields Personalisierungssoftware gesammelt.Bis Mitte 2018 war er CRO von Lamoda, Russlands führenderFashion-Plattform, und erzielte dort durch die Zusammenarbeit mitDynamic Yield eine Steigerung des Bruttogewinns von 15 MillionenUS-Dollar innerhalb des ersten Jahres der Implementierung. Nun wirder seine Expertise im E-Commerce und seine Erfahrung mit DynamicYield in seiner neuen Rolle als CRO bei Flaconi einsetzen."Personalisierte Einkaufserlebnisse sind die Zukunft desE-Commerce. Unternehmen wie Flaconi, die ihren Kunden im Online-Shopauthentische und maßgeschneiderte Erfahrungen bieten, werden vondiesem Trend profitieren und durch steigende Kundenloyalitätbelohnt", sagt Anoop Vasisht, General Manager Europe von DynamicYield. "Wir freuen uns Flaconi, Deutschlands führenden Beauty OnlineRetailer, in unserem Kundenportfolio zu begrüßen."Hier Bildmaterial zu Flaconi und Dynamic Yield herunterladen:https://bit.ly/2GBKfvgÜber Dynamic YieldDynamic Yield ist eine KI-basierte Personalization Anywhere[TM]Plattform, die individuelle Erfahrungen an jedemKundenberührungspunkt - Web, Apps, E-Mail, Kiosks, IoT und Callcenter- bietet. Die Datenmanagement-Funktionen der Plattform bieten einenkonsistenten Überblick über jeden Verbraucher und ermöglichen eineschnelle und skalierbare Entwicklung höchst zielgerichteter digitalerInteraktionen. Marketer, Produktmanager und Entwickler von mehr als300 Marken weltweit nutzen Dynamic Yield täglich für neuePersonalisierungskampagnen, um A/B-Tests auf Server- undVerbraucherseite durchzuführen, um Machine Learning für Produkt- undContent-Empfehlungen zu nutzen und um Algorithmen für intelligentausgelöste E-Mails und Push-Benachrichtigungen einzusetzen. DynamicYield Ltd. ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft derMcDonald's Corporation.Über FlaconiDie Online Beauty Destination Flaconi gehört zu den führendenOnline-Parfümerien Deutschlands. Ihr umfassendes Portfolio bestehtaus über 670 internationalen Marken und 44.000 Produkten aus denBereichen Parfum, Pflege, Make-up, Haarpflege, Naturkosmetik undPremium. Flaconi wurde 2011 gegründet und beschäftigt an seinemHauptsitz in Berlin-Charlottenburg und in seinem Logistikzentrum inBerlin-Marzahn über 380 Mitarbeiter. Mit dem Flaconi Concept Store imhistorischen Tuteur Haus in Berlin-Mitte ist Flaconi auch imstationären Handel vertreten und bietet seinen Kunden ein erlesenesSortiment an Nischen- und Premiummarken sowie einen integriertenFriseursalon. Der Onlineshop wurde mit zahlreichen Awardsausgezeichnet und ist seit Herbst 2018 auch in Österreich vertreten.Pressekontakt:Hendrik Sengesmobil: +49 17630503004hendrik.senges@gmail.comOriginal-Content von: Dynamic Yield, übermittelt durch news aktuell