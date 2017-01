Flache Holzkonstruktion unter gewölbtem Gründach

Espoo, Finnland (ots/PRNewswire) -Das Racquet Centre des Hurlingham Club erhielt einen leichtenDachstuhl aus Kerto®-Furnierschichtholzelementen.Der Hurlingham Club ist eine grüne Oase der Tradition und gilt in derganzen Welt als einer der größten Privatclubs. Das von David MorleyArchitects entworfene Racquet Centre hat eine eingesunkene, flacheForm und ein geschwungenes Gründach, um die Umweltauswirkungen desGebäudes zu minimieren. Für die Racquetball-Felder im Innenbereichmussten die Einhängeträger in großzügigen Abständen zueinanderpositioniert werden.Zur Ansicht des Multimedia News Release klicken Sie bitte hier:http://www.multivu.com/players/uk/8030851-hurlingham-racquet-centre-roof-kerto-lvlDas Projekt Hurlingham umfasste den Bau einer Sportanlage mit vierTennis-Hallenplätzen und vier Squashfeldern. Die Halle ist insgesamt35 Meter breit und 55 Meter lang. Die Hauptspannweite ruht auf freiaufliegenden Stahlträgern. Um ausreichend Raum für die Plätze zuschaffen und um die Kosten der Gebäudeträger zu reduzieren, wurdendiese in großen Abständen von 12,9 Metern verteilt. Die Zwischenräumegestaltete der Architekt mit Holz.Kerto-Furnierschichtholzelemente tragen die langen Spannweiten einesFachwerkbogendachesDas Architektur- und Konstruktionsbüro Price & Myers suchte für diegroße Spannweite nach einer effektiven und leichten Lösung. Ausklassischem Brettschichtholz und mit einer festenHolzplattenoberfläche gefertigt, hätten die Träger eine Höhe von1.200 Millimetern haben müssen, was viel zu hoch war.Zusammen mit Metsä Wood sahen sich die Ingenieure von Price &Myers daraufhin einen Entwurf mit einer flacheren Konstruktion fürdas Dach an, die darüber hinaus auch die große Spannweite und einschweres Gründach umfasste. Nach gemeinsamer Konzeption entschied mansich für eine Dachkonstruktion aus Kerto-Ripa®-Elementen. DieseElemente sind aus Kerto®-Furnierschichtholz (LVL) gefertigt undstrukturell verklebt. Bei jedem anderen Material hätten die Trägerdichter positioniert werden müssen.Die Kerto-Ripa-Elemente, aus denen sich die gewölbteDachkonstruktion zusammensetzt, sind 12,9 Meter lang und haben eineGesamthöhe von 645 Millimetern sowie eine maximale Breite von 1.200Millimetern. Um der Wölbung der Struktur Platz zu geben, wurden vierunterschiedliche Breiten ausgewählt - 550 Millimeter, 600 Millimeter,700 Millimeter und 1.200 Millimeter - die in Form von insgesamt 140vorgefertigten Kerto-Ripa-Elementen bereitgestellt wurden. DieDachelemente schließen bündig mit dem gewölbten Fachwerkbogendach undden Stahlträgern ab.Um dem Stahlelement dieselbe Tiefe der Kerto-Ripa-Elemente zu geben,wurde der Stahlproduzent intensiv miteinbezogen.Enge Zusammenarbeit und BIM ermöglichten die perfekte LösungFür das Dachgewölbe mussten die Träger und der Montageprozessbereits in der Entwurfsphase berücksichtigt werden, um Probleme beider Errichtung des Dachs zu vermeiden.Beim ersten Treffen des Konstruktionsteams mit dem Bauunternehmer,dem Architekt, den Ingenieuren und den Stahlproduzenten wurdedeutlich, dass die komplexe Form und die lange Spannweite des Dachsdie intensive Zusammenarbeit aller Teammitglieder erfordern würde.Die Tiefe der Kerto-Ripa-Elemente bestimmte die Tiefe desgebogenen Stahlkörpers, denn der Stahlkörper musste bündig mit denElementen abschließen, um oberhalb die Konstruktion des Gründachs zuermöglichen. Dementsprechend musste das Stück zur Verbindung vonKerto-Ripa-Elementen und Stahlkörper mit äußerster Sorgfaltkonstruiert werden. Um ein nahtloses Zusammenfügen von Stahl undHolzelementen zu ermöglichen, nutzte das Projektteam die BIM-Technik.Dank der BIM-Modelle, die vom Stahlhersteller und Metsä Woodausgetauscht wurden, konnten alle Verbindungen im Stahl sichtbargemacht werden; dies ermöglichte die Modifizierung der Platten undsomit eine reibungslose Montage und Zusammenfügung vor Ort.Das Projekt des Hurlingham Racquet Centre im Überblick:- Das 35 x 55 Meter große Racquet Centre umfasst vier Tennisplätzeund vier Squashfelder.- Das Dach besteht aus insgesamt 140 Kerto-Ripa®-Elementen mit vierverschiedenen Breiten (von 550 bis 1.200 mm).- Kerto LVL SONANS-Schallschutzplatten wurden fest in dieKerto-Ripa®-Elemente eingebaut.- Die reibungslose Montage ist den mithilfe von BIM sorgfältigkonstruierten Verbindungselementen zu verdanken.Verfolgen Sie die Konstruktion des Hurlingham Racquet Centre unterhttp://www.metsawood.com/referencesBilder: http://databank.metsagroup.com/l/wvSdncKTw_Cshttp://www.metsawood.deMetsä Wood stellt wettbewerbsfähige und umweltfreundlicheHolzprodukte für die Baubranche, industrielle Kunden undVertriebspartner her. Wir fertigen unsere Produkte aus nordischemHolz, einem nachhaltigen Rohstoff von höchster Qualität. DerJahresumsatz betrug 2015 0,9 Milliarden Euro und wir beschäftigenetwa 2.000 Mitarbeiter. Metsä Wood gehört zur Metsä Group.