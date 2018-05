Baden-Baden (ots) -Wenn es mal schnell gehen muss: Ab Montag, 4. Juni 2018, dreht essich im "ARD-Buffet" eine Woche lang um die "Fixe Küche". DieSpitzenköche der Ratgebersendung des SWR im Ersten präsentierenraffinierte Rezepte, die nicht nur schnell zubereitet sind, sondernbei Gästen auch Eindruck machen. "ARD-Buffet: Fixe Küche": Montag, 4.Juni bis Freitag, 8. Juni, 12:15 Uhr im Ersten.Rasch zum tollen TellerDen Auftakt der "Fixen Küche" im "ARD-Buffet" macht am Montag, 4.Juni, Simon Tress mit einem schnellen Pfannengericht, das Eindruckauch bei Gästen macht: Forellentoast mit Korian-dermayonnaise. AmDienstag, 5. Juni, zeigt Karlheinz Hauser mit Kalbsrückensteak undRucola-Pfifferlingsalat, dass man durchaus auch in der feinen Kücherasch zu einem tollen Teller kommt.Ei als knuspriger GenussAm Mittwoch, 6. Juni, zeigt Martina Kömpel, wie man mit etwasGeschick aus einem Ei einen knusprigen Genuss zubereitet, ohnestundenlang in der Küche zu stehen. Am Donnerstag, 7. Juni, serviertVincent Klink zu seinem Fisch ein Erbsenpüree, ein Saisongemüse, dasdurch seine kurze Garzeit besticht. Freitag, 8. Juni, ist Pastatagmit Sören Anders: Wenn es schnell gehen und gut schmecken soll, istPasta immer die erste Wahl.Die Moderation hat Evelin König.Das "ARD-Buffet" im Ersten: montags bis freitags von 12:15 Uhr bis13 Uhr Weitere Informationen im Internet unter www.ard-buffet.deIm Rahmen der neuen DSGVO (Datenschutz-Grundverordnung) weisen wirdarauf hin, dass Ihre bei uns gespeicherten Daten ausschließlich dazugenutzt werden, um Sie mit Presseinformationen des SWR zu versorgen.Sollten Sie damit nicht einver-standen sein, schicken Sie bitte eineE-Mail mit dem Vermerk "Ich möchte aus dem Verteiler gelöscht werden"an presse@swr.de.Pressekontakt: Kathrin Brunner-Schwer, Telefon 0174-347 3337, Mailkatharinabs@gmx.deOriginal-Content von: SWR - Das Erste, übermittelt durch news aktuell