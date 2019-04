Five Star Senior Living: Das sieht interessant aus!

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Five Star Senior Living, die im Segment "Gesundheitseinrichtungen" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 07.04.2019, 03:05 Uhr, an ihrer Heimatbörse NASDAQ CM mit 0,57 USD.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Five Star Senior Living einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Five Star Senior Living jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Sentiment und Buzz: Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Je nach Diskussionsintensität, also der Anzahl von Wortbeiträgen in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Five Star Senior Living haben wir langfristig in Bezug auf die Diskussionintensität eine starke Aktivität gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung "Buy" zu. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf. Wir kommen daher für das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis "Buy".

2. Relative Strength Index: Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Anhand dieses sogenannten RSI ist die Five Star Senior Living aktuell mit dem Wert 85 überkauft. Daher gilt für dieses Signal die Einstufung "Sell". Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 64,91. Dies gilt als Signal dafür, dass der Titel als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis "Hold". Insgesamt resuliert daraus für die RSI die Einstufung "Sell".

3. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Five Star Senior Living-Aktie aktuell mit "Buy" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 1 "Buy"-, 0 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Five Star Senior Living vor. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (3 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 426,32 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 0,57 USD), was einer "Buy"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Five Star Senior Living eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.