Five Below: Ein unsicheres Investment?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Five Below, die im Segment "Fachgeschäfte" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 01.04.2020, 18:18 Uhr, an ihrer Heimatbörse NASDAQ GS mit 64.74 USD.

Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Five Below entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Relative Strength Index: Mithilfe des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, lässt sich eine Aussage treffen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dazu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Schauen wir auf den RSI der letzten 7 Tage für die Five Below-Aktie: der Wert beträgt aktuell 25,38. Demzufolge ist das Wertpapier überverkauft, wir vergeben somit ein "Buy"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt unsere Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Der RSI25 liegt bei 63,42, was bedeutet, dass Five Below hier weder überkauft noch -verkauft ist, im Gegensatz zum RSI7. Das Wertpapier wird somit abweichend als "Hold" eingestuft. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Five Below damit ein "Buy"-Rating.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Five Below erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -55,15 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Spezialität Einzelhandel"-Branche sind im Durchschnitt um 6,47 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -61,62 Prozent im Branchenvergleich für Five Below bedeutet. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 8,78 Prozent im letzten Jahr. Five Below lag 63,93 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

3. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Five Below als "Buy"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 11 Buy, 4 Hold, 0 Sell. In einer zweiten Betrachtung ist auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat interessant. Hier hat sich folgendes Bild ergeben: 8 Buy, 2 Hold, 0 Sell. Damit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von "Buy". Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 102,85 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 46,13 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 70,38 USD beträgt, was einer "Buy"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Buy".