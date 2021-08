Five Below-Aktien: Verständnis bei den Investoren?

Weitere Suchergebnisse zu "Rio Tinto":

Die Aktien von Five Below Inc. (NASDAQ:FIVE) werden um 4,6 % niedriger bei 225,39 $ gehandelt, im Einklang mit dem breiteren Einzelhandelssektor, nachdem die Quartalsergebnisse der großen Namen in diesem Bereich schwächer als erwartet ausgefallen sind.

Five Below wird ansonsten mit einem Plus von 2,3 % über die letzten fünf Sitzungen und 15,7 % über den letzten Monat gehandelt.

Five ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung