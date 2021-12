Five Below Aktie: Das sagen die Analysten zu den Q3-Ergebnissen!

Aktien von Five Below Inc. (NASDAQ:FIVE) wurden am Donnerstag um 2% höher gehandelt, nachdem das Unternehmen besser als erwartete Gewinn- und Umsatzzahlen für das dritte Quartal gemeldet hatte.

Die Ergebnisse

Five Below meldete für das dritte Quartal einen bereinigten Gewinn je Aktie von 43 Cents bei einem Umsatz von 607,6 Millionen Dollar. Beide Zahlen übertrafen die Konsensschätzungen der Analysten von 29 Cents und ...



