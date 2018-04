Fitnesswoche auf See: Sport-Kreuzfahrten stark im Kommen (FOTO)

Baierbrunn (ots) -Joggen an Deck, Surfen an Bord, Yoga oder Squash auf hoher See -Kreuzfahrtanbieter locken zunehmend mit Fitnessangeboten und mitAktiv-Reisen. "Spezialisierte Reiseformate sind stark im Kommen",erläutert Alexis Papathanassis, Professor für Cruise-Management inBremerhaven, im Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau". Zwar gebe eskeine Reederei, die sich ausschließlich auf Sport- undGesundheitsreisen fokussiert habe. "Aber die meisten bauenThemenreisen auf dem Gebiet aus." Die großen Veranstalter bietenLaufwochen und Bike-Specials, Yoga-Seminare und Golf-Kreuzfahrten mitÜbungsplätzen an Bord. Ein besonderes Angebot der Themenreisen istoft die persönliche Betreuung an Bord. Die Reedereien verpflichtenunter anderem Gesundheitsexperten, ehemalige Leistungssportler oderEx-Trainer von Promis und Profiathleten. Auch auf herkömmlichenKreuzfahrten lassen sich oft Personal-Trainer dazubuchen, die einindividuelles Fitness-Programm erstellen. Ebenfalls auf Bewegunggetrimmt werden manche Tagesausflüge. Schöne Inseln und spannendeStädte lassen sich zu Fuß oder auf dem Fahrrad entdecken. "Immerbeliebter werden Outdoor-Aktivitäten wie Kajakfahren, Raften oderCanyoning", sagt Papathanassis.Spezielle Diät-Reisen stellen eine gesunde Lebensweise undGewichtsreduktion in den Mittelpunkt. Sie locken mit der Aussicht,nach einer Woche schlanker und fitter wieder an Land zu gehen - dankKochkursen, Sport und verringerter Kalorienaufnahme.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.Das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" 4/2018 B liegt aktuell inden meisten Apotheken aus.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Apotheken Umschau, übermittelt durch news aktuell