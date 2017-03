Fitnessstudios mit EMS-Einrichtungen: Genau informieren und auf Zertifizierung achten / TÜV Rheinland: Prüfsiegel berücksichtigen / Gute Ausbildung der Trainer wichtig / Mit wenig Aufwand zum Erfolg

Köln (ots) - Millionen Menschen in Deutschland besuchen regelmäßigFitnessstudios, um etwas für die eigene Gesundheit zu tun.Einrichtungen mit Elektrostimulation (EMS) sind zurzeit besondersbeliebt. Während die Kunden hier unter den Augen eines Trainersschwitzen, werden Elektroimpulse an die Muskeln abgegeben. "Siesollen die natürlichen Muskelreize verstärken und das Training sonoch effektiver und zeitsparender machen", erklärt Ralf Diekmann,Experte für Produktsicherheit bei TÜV Rheinland. Nach 20 MinutenDurchpowern ist deshalb auch schon Schluss.Zertifizierung lohnt sichFür die Besitzer eines EMS-Studios lohnt es sich, ihr Studioprüfen zu lassen. Zum einen, um sich von der Konkurrenz abzuheben.Zum anderen, um die eigene Qualität für die Kunden sichtbar zumachen. "Das gilt für die Geräte ebenso wie für das Personal", sagtDiekmann. Derzeit würden 50 neue Studios durch TÜV Rheinland geprüft.Vor Ort testen die Experten unter anderem den Service, dasNotfallmanagement, aber vor allem die Ausbildung der Trainer sowiedie Inhalte des Trainings. Punkte, welche die Sicherheit betreffen,müssen in der Einrichtung und speziell im Training umgesetzt werden.Die Zertifizierung gibt es für vier Jahre. "Die Hygiene ist sehrwichtig", meint der Experte. Schließlich trägt der Kunde dieFunktionswäsche, die man sich in vielen Studios leihen kann, direktauf der Haut. Darüber werden die Westen, Arm- und Bein- sowieGesäßgurte mit den Elektroden befestigt und zur besserenLeitfähigkeit mit warmem Wasser benetzt.Drum prüfe, wer sich bindetWer neugierig ist und das EMS-Training ausprobieren will, demempfiehlt Diekmann, sich das Studio der Wahl in Ruhe anzuschauen."Wie ist das Personal, ist alles sauber und gibt es sichtbareNachweise für die Qualifikation der Trainer?" Ein eingehendesAnamnese- und Beratungsgespräch gehören ebenso wie ein Probetrainingzum Pflichtprogramm. Außerdem lohnt es sich, den Vertrag und dieAllgemeinen Geschäftsbedingungen genau in Augenschein zu nehmen.Ihr Ansprechpartner für redaktionelle Fragen:Ralf Diekmann, Presse, Tel.: 0221/806-1972Die aktuellen Presseinformationen sowie themenbezogene Fotos undVideos erhalten Sie auch per E-Mail über presse@de.tuv.com sowie imInternet: www.tuv.com/presse und www.twitter.com/tuvcom_presseOriginal-Content von: T?V Rheinland AG, übermittelt durch news aktuell