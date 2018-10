Fitness schlägt Finanzen: Deutsche ziehen Sport ihrer Finanzplanung vor (FOTO)

Kronberg im Taunus (ots) -- Aktuelle Umfrage im Auftrag von Fidelity: Jeder fünfte Deutscheschiebt Finanzen auf die lange Bank- Jeder Zweite nimmt sich nur eine Stunde im Monat oder weniger Zeitfür die eigenen Finanzen- Finanzthemen so unbeliebt wie das Erlernen einer neuen SpracheSich mit Geld und dessen Vermehrung beschäftigen? Nein danke, dagehe ich lieber zum Sport! So in etwa denkt jeder zweite Deutsche,denn 50 Prozent der Bundesbürger treiben in ihrer Freizeit eher gerneSport. Bei der Finanzplanung müssen die Deutschen ihren innerenSchweinehund dagegen viel stärker überwinden. Nur 35 Prozent derBundesbürger ziehen dies als Freizeitgestaltung in Betracht. Das hateine aktuelle Studie von YouGov im Auftrag von Fidelity Internationalergeben.Finanzplanung hat keine PrioritätDie Beschäftigung mit Aktien, Fonds oder ETFs ist für dieDeutschen genauso herausfordernd wie das Erlernen einer neuen Sprache(35 Prozent, die dies gerne in der Freizeit tun). Rund zwei Drittelder Deutschen (62 Prozent) beschäftigen sich dagegen eher ungern mitihren Finanzen und der Geldanlage. Gut die Hälfte der Befragten (53Prozent) befasst sich auch lediglich eine Stunde pro Monat oderweniger mit den eigenen Finanzen. "Dabei ist Geldanlage heutzutagealles andere als kompliziert. Denn gerade digitale Angeboteerleichtern die Finanzplanung enorm", sagt Andreas Telschow,Anlageexperte bei Fidelity. "Angebote wie etwa eine digitaleVermögensverwaltung sind leicht verständlich und online jederzeiterreichbar."Finanzthemen nicht mehr auf die lange Bank schiebenFidelity bietet seit Mitte Oktober eine digitaleVermögensverwaltung an, die die Finanzplanung erleichtert: FidelityWealth Expert. Das Angebot kombiniert eine digitale Beratungsstreckeund persönlichen Kontakt. Kunden erhalten basierend auf ihremRisikoprofil und ihren langfristigen Finanzzielen eine Empfehlung fürein aktiv gemanagtes persönliches Portfolio. Mit diesem flexiblen undeffizienten Anlageexperten müssen die Deutschen ihre Finanzplanungendgültig nicht mehr auf die lange Bank schieben.Über die Umfrage:Die verwendeten Daten beruhen auf einer Online-Umfrage der YouGovDeutschland GmbH, an der 4.725 Personen zwischen dem 13.09.2018 und24.09.2018 teilnahmen. 