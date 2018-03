Fitness baut Spitzenposition aus: 10,6 Millionen Mitglieder

Köln (ots) -- 10,61 Millionen Mitglieder (+ 5,2 Prozent)- 8.988 Fitness-Studios (+ 3,5 Prozent)- 5,20 Milliarden Euro Umsatz (+ 3,0 Prozent)- 209.900 Beschäftigte (+ 0,4 Prozent)Die Eckdaten-Studie 2018, gemeinsam erhoben vom DSSV -Arbeitgeberverband deutscher Fitness- und Gesundheits-Anlagen, demPrüfungs- und Beratungsunternehmen Deloitte und der DeutschenHochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement DHfPG, informiertwie in den Vorjahren über aktuelle Entwicklungen in der Fitness- undGesundheitsbranche.Mitgliederzahl erreicht RekordwertDie Zahl der Mitglieder in den deutschen Fitness-Studios hat einenneuen Rekordwert erreicht. Ende 2017 erhöhte sie sich um 5,2 Prozentauf 10,61 Millionen (Vorjahr: 10,08 Millionen). Ihr Anteil an derGesamtbevölkerung wuchs auf 12,9 Prozent (Vorjahr: 12,3 Prozent), inder für die Branche relevanten Kernzielgruppe der 15- bis 65-Jährigenauf 19,3 Prozent (Vorjahr: 18,7 Prozent). Mit den mehr als 10,61Millionen Mitgliedern war Fitnesstraining auch 2017 diemitgliederstärkste Trainingsform, gefolgt von Fußball mit 7,04Millionen Mitgliedern.Zahl der Fitness-Studios wächstDie positive Entwicklung der Fitness- und Gesundheitsbranche zeigtsich auch in der Ausweitung der Fitness-Studios. Die Gesamtzahl derAnlagen wuchs im Berichtszeitraum um 3,5 Prozent auf 8.988 (Vorjahr:8.684). Dazu trugen alle Segmente - die Einzelstudios, dieKettenbetriebe und die Mikrostudios - mit einer Steigerung derAnlagenzahl bei.Branchenumsatz erreicht neue HöhenAuch der Branchenumsatz erreicht einen neuen Höchstwert. Mit einemAnstieg von 3,0 Prozent erreicht der Umsatz einen Wert von 5,20Milliarden Euro (Vorjahr: 5,05 Milliarden Euro). Auch beim Umsatzverzeichneten alle drei Segmente eine positive Entwicklung.Impulse für den ArbeitsmarktDie Fitness- und Gesundheitsbranche schafft Beschäftigung und hatsich längst als attraktiver Arbeitgeber etabliert. Zum Jahresendewaren in den 8.988 Anlagen 209.900 Personen beschäftigt (Vorjahr:209.200; +0,4 Prozent). Die durchschnittliche Mitarbeiterzahl liegtanlagenübergreifend bei 23.Investitionsbereitschaft bleibt auf hohem NiveauDie wirtschaftliche und strukturelle Entwicklung derFitnesswirtschaft begünstigt die Investitionsbereitschaft derAnlagenbetreiber. Große Investitionsvorhaben 2018 sind dieWeiterbildung, die Geräteausstattung und das ThemaDIN-Zertifizierung. 96 Prozent der Betriebe setzen auf Weiterbildung.Die zunehmende Qualifizierung ist und bleibt eine wichtigeInvestition in die Zukunft. Der überwiegende Teil der Studiobetreiberwill in die Geräteausstattung investieren: 73,7 Prozent in Geräte fürKrafttraining, 61,7 Prozent für Herz-Kreislauf-Training. Zudem weißdie Mehrheit (53,6 Prozent) der Studiobetreiber um die Vorteile einerZertifizierung nach der DIN-Norm 33961 und will 2018 in diesenQualitätsnachweis als Wettbewerbsvorteil investieren.Zukunftsaussichten für Fitnessbranche positivDSSV, Deloitte und die DHfPG sehen die Entwicklung der Branchezuversichtlich: Anhaltendes Wachstum vorausgesetzt, sind die Partnerzuversichtlich, dass die Branche bis 2020 mehr als 12 MillionenMitglieder zählen wird. Grafiken sowie Bildmaterial zur freienVerwendung unter: www.dssv.de/eckdaten2018Pressekontakt:DSSV - Arbeitgeberverband deutscher Fitness- und Gesundheits-AnlagenBeutnerring 9 | 21077 HamburgTel.: 040 - 766 24 00Fax: 040 - 766 240 44www.dssv.deDustin TuschPressesprecherTel. 040 - 766 240-66tusch@dssv.deOriginal-Content von: Deutsche Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement, übermittelt durch news aktuell