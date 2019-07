Fitness, Regeneration und Prävention aus einer Hand: Physiotherapeutische Elemente halten Einzug in Fitnessstudios (FOTO)

Berlin (ots) -Etwas für die Gesundheit tun und Erkrankungen vorbeugen" - diegesundheitliche Prävention rückt zunehmend in den Fokus der Menschen.Das führt zu neuen Angeboten in der Fitnessbranche. Fitness,Regeneration und Prävention verschmelzen in Studios zunehmendmiteinander und schließen physiotherapeutische Elemente ein. Wie sichdiese Teilbereiche in Fitnessstudios optimal kombinieren lassen,macht die Frauenfitnesskette Mrs.Sporty vor. In den D-A-CH Ländernsind hier seit Anfang des Jahres Recovery Boots im Einsatz. DieRegenerationsstiefel runden das ganzheitliche Trainingskonzept miteiner dynamischen Lymphmassage ab.Funktionelles Training nach einem individuellem Plan, engeBetreuung durch Trainer*innen und ein Ernährungsplan sind festerBestandteil des Frauenfitnesskonzepts. Auch Faszientraining für mehrBeweglichkeit und das Lösen von Verspannungen erhalten hierMitglieder. Seit Anfang des Jahres sind nun auch Massagestiefel fürdie schnelle Regeneration nach dem Training erfolgreich im Einsatz.Im Leistungssport werden Lymphmassagen schon seit langem eingesetzt,um die Regenerationsphasen der Athleten zu verkürzen. "Auch fürFreizeitsportler ist die Anwendung sehr sinnvoll. Doch wer hat direktnach dem Training schon einen Physiotherapeuten an seiner Seite?", soFitnessexpertin Kerstin Kolata, die die Einführung der dynamischenLymphmassage mit Recovery Boots innerhalb des Franchisesystemsvorangetrieben hat.Recovery Boots sind um die Beine gehüllte Luftkissen, unterteiltin mehrere Kammern. Diese füllen sich mit Luft, beginnend an denFüßen und dann Schritt für Schritt bis hoch zum Oberschenkel. Somitwird der Abtransport von Stoffwechsel-Abfallprodukte wie Laktatbeschleunigt. Nur wenige Monate nach der Einführung sind die Bootsbereits in der Hälfte aller Franchise-Studios in den D-A-CH Ländernim Einsatz. "Für mich ist die Anwendung der perfekte Abschluss einesTrainings", berichtet Gesine H., die seit 15 Jahren bei Mrs.Sportytrainiert. "Durch die Lymphmassage habe ich weniger Wasser in denBeinen, was das Spannungsgefühl reduziert. Das ist besonders jetzt imSommer angenehm."Immer mehr Menschen wollen aktiv sein und sich bis ins hohe Alterfit und gesund halten. Sie wollen nicht darauf warten, bis einePhysiotherapie oder sogar eine Reha-Maßnahme angeordnet wird. "Werdie Branche im Blick hat, merkt: Fitnessstudios entwickeln sich zuPräventions- und Reha-Zentren der Zukunft, außerhalb desGesundheitssektors", erklärt Kerstin Kolata, die seit sieben Jahrendie Weiterentwicklung des Mrs.Sporty Trainingskonzepts verantwortet.Den Menschen ist bewusst, dass sowohl ein gesundheitsorientiertesTraining als auch ein gesundheitsbewusster Lebensstil notwendig sind,um bis ins Alter einen aktiven Lebensstil zu bewahren.Treibende Krafthinter der Weiterentwicklung von Fitnesskonzepten ist das wachsendeGesundheitsbewusstsein in der Gesamtbevölkerung. Das bestätigtezuletzt die Eckdatenstudie der deutschen Fitnesswirtschaft 2019 desDSSV (Arbeitgeberverband der deutschen Fitness- undGesundheits-Anlagen).Die Fitnessbranche muss sich daher mit entsprechenden Angebotenpositionieren, die die Mitglieder in den Bereichen Bewegung,Ernährung und Entspannung unterstützen, so das Resümee derDSSV-Studie (DSSV 2019). Die Einführung der Recovery Boots war daherein weiterer wichtiger Schritt, der den aktuellen Bedürfnissenentgegenkommt.Über Mrs.SportyMrs.Sporty ist die führende Fitnesskette für Frauen in Europa undeines der angesehensten Franchise-Systeme in Deutschland, Österreichund der Schweiz. Mit über 500 Fitnessstudios und 200.000 Mitgliedernist Mrs.Sporty in acht Ländern vertreten. Allein in Deutschland gibtes über 300 Mrs.Sporty Clubs, die von erfolgreichenFranchise-Nehmer*innen geführt werden. Gründer und GeschäftsführerNiclas Bönström leitet von der Berliner Zentrale aus das Unternehmen,das seit Jahren Rankings im Bereich "Beste Mikro-Studio- undBoutique-Fitness-Clubs" anführt.Das Mrs.SportyKonzept setzt auf effektives funktionelles Training in30-Minuten-Einheiten. Mrs.Sporty bietet Frauen eine einzigartigeKombination aus Personal- und Kleingruppen-Zirkel-Training in einersehr freundlichen Community-Atmosphäre. Dabei trainieren dieMitglieder an digitalen Smart Trainern nach ihren individuellenTrainingsplänen. Qualifizierte Coaches begleiten die Frauenpersönlich und unterstützen sowie motivieren sie dabei, ihre Ziele zuerreichen. Mrs.Sporty ist der ideale Sportclub, vor allem für Frauen,die in ihrem Alltag stark eingebunden sind, über wenig Zeit verfügenund dennoch Wert auf ein ausgewogenes Ernährungs- undTrainingsprogramm legen.2004 eröffnete Niclas Bönström den ersten Club in der Hauptstadtund entwickelte 2005 gemeinsam mit Tennislegende Stefanie Graf dasFranchise-Konzept für Mrs.Sporty. Seither wurde Mrs.Sporty bereitsvier Mal als bestes Franchise-Unternehmen ausgezeichnet. Alszertifiziertes Vollmitglied im Deutschen und ÖsterreichischenFranchise-Verband e.V. hat sich Mrs.Sporty als zuverlässiger undvertrauenswürdiger Franchise-Geber in der Branche einen Namengemacht.Pressekontakt:Mrs.Sporty GmbHDoreen GieseHead of Sales MarketingTelefon: +49 (0)30 308 305 360E-Mail: dgiese@mrssporty.comFortis PR OHGRamona DaubTelefon +49 (0)89/45 22 78 -15E-Mail: mrs.sporty@fortispr.deOriginal-Content von: Mrs.Sporty GmbH, übermittelt durch news aktuell