Die Fitness-Formel: wirksame Trainingsmethoden und die Heilkraft der Bewegung (FOTO)

Hamburg (ots) -Die aktuelle Ausgabe GEO WISSEN GESUNDHEIT 07/2018 enthält allesWissenswerte über wirksame Trainingsmethoden und Möglichkeiten dieeigene Fitness gezielt zu verbessern. Mit Beiträgen zu den Themen"Sportarten", "Ernährung für Sportler" sowie "Sport & Seele".Welche Sportart hilft die Gesundheit nachweislich zu verbessern?Wie stehen Körper und Seele im Zusammenhang? Und warum empfehlenExperten seit einiger Zeit das "High Intensity Training", dasbesonders effektiv Muskeln aufbauen und die Ausdauerfähigkeitverbessern soll?In verschiedenen Beiträgen haben die Autoren der Ausgabezusammengetragen, worauf jeder Sportler achten sollte, wenn er sichfit halten und Kraft und Kondition effizient trainieren möchte. GEOWISSEN GESUNDHEIT beantwortet die wichtigsten Fragen und erläutert,wie effizientes Training funktioniert und welche Trainingsmethodewirklich Erfolge erzielt.Ein Sportpsychologe verrät die besten Tricks zur Eigenmotivation.Die erstaunliche Heilkraft der Bewegung ist ein wichtiges Thema,ebenso wie zahlreiche Tipps für eine optimale Sportlerernährung. EinGesundheitsexperte erklärt, wie sich die körperlichen Voraussetzungenfür sportliche Betätigung im Laufe der Jahre verändern - und was manauch im Alter tun kann, um dem natürlichen Abbau derLeistungsfähigkeit entgegenzuwirken.Erläutert wird auch, warum es so wichtig ist Regenerationsphasenzu schaffen. Eine wichtige Rolle dabei kann Yoga spielen, diefernöstliche Kombination aus Körperübungen, Atmung und Meditation:Zehn unterschiedliche Yogastile werden vorgestellt, die sich alsAusgleich für Sportler verschiedenster Disziplinen eignen.Das Magazin ist auch mit DVD erhältlich: Mit den besten Übungenund Workouts ohne Geräte. Funktionelles Training mit dem eigenenKörpergewicht basiert auf natürlichen Bewegungsmustern und stärkt dieMuskulatur. Das Fitness-Programm für den gesamten Körper eignet sichsowohl für Einsteiger als auch für Fortgeschrittene.GEO WISSEN GESUNDHEIT "Die Fitness-Formel" ist am 11.04.2018erschienen, hat einen Umfang von 188 Seiten und ist für 11,50 Euro imHandel erhältlich, die Ausgabe mit Workout-DVD "FunktionellesTraining" für 16,50 Euro.Pressekontakt:Marina HoffmannPR/Kommunikation GEO20444 HamburgTelefon +49 (0) 40 / 37 03 - 3879E-Mail hoffmann.marina@guj.deInternet www.geo.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, GEO WISSEN GESUNDHEIT, übermittelt durch news aktuell