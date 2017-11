Hamburg (ots) -Vor fünf Jahren startete Pamela Reif ihre Karriere alsFitness-Influencerin auf Instagram. Heute hat die 21-Jährige überdrei Millionen Follower, die sie täglich mit Workouts und HealthyFood-Inspirationen versorgt. In JOY (12/2017, EVT 03.11.) verrätPamela Reif ihre Traumfigur-Tricks."Ich mache vier Mal die Woche Sport", verrät Pamela Reif. Dabeiwechselt sie immer zwischen Leg-Day, Push-Day (Brust, Trizeps undSchulter) und Pull-Day (Bizeps, Rücken und Bauch). Besonders fürAnfänger hat die 21-Jährige einen Motivationstipp: "Am Anfang habeich zusammen mit einer Freundin trainiert. Diesen Tipp würde ich auchEinsteigern geben. Zusammen macht es einfach viel mehr Spaß!"Wenn es um Ernährung geht, steht bei Pamela die Balance imVordergrund. "Ich achte auf meine Ernährung, folge aber keinerbestimmten Diät, weil ich das Gefühl habe, dass es gesünder ist, eineMischung aus allen Nährstoffen zu essen", erklärt sie JOY. Auchkleine Sünden sind bei dem Instagram-Star erlaubt: "Bei Schokoladekann ich einfach nicht Nein sagen! Ich habe immer welche dabei.Allerdings esse ich nur die 85- oder 95-prozentigeEdelbitter-Variante", gibt sie zu.Hinweis für die Redaktionen:Die neue JOY-Ausgabe (12/2017) ist ab dem 3.11.2017 im Handel.Diese Meldung ist unter Quellenangabe "JOY" zur Veröffentlichungfrei.Über JOYDer Name ist Programm, denn JOY setzt Trends und macht gute Laune.Das Magazin begeistert moderne und dynamische Frauen mit einemeinzigartigen Themenmix, der immer wieder auf außergewöhnliche underfrischend andere Weise in Szene gesetzt wird. In lebendiger Optikpräsentieren sich die raffiniertesten Beauty-Looks, die hippstenFashion-Trends sowie die spannendsten People Stories. Experimentier-und konsumfreudige JOY-Frauen lieben es, sich selbst immer wieder neuzu inszenieren und setzen deshalb auf die hohe Trendkompetenz vonJOY! Der große Erfolg von JOY wurde Grundlage für dieInternationalisierung des Trendmagazins, das mittlerweile in siebenLändern erfolgreich erscheint.Über Bauer PremiumUnter der Dachmarke BAUER PREMIUM bündelt die Bauer Media Groupinsgesamt acht Premiummarken: COSMOPOLITAN, Happinez, JOY, Maxi,MYWAY, SHAPE, InTouch Style und "einfach.sein". Inhaltlichunterschiedlich positioniert, sprechen sie die unterschiedlichenPremium-Frauen-Zielgruppen in ihrer ganzen Breite an. Für jede Markegilt derselbe Premiumanspruch bei Produktqualität,Preispositionierung und Zielgruppe. BAUER PREMIUM kenntPremiummärkte, -marken und -zielgruppen wie kein anderes Medienhaus:Auch bei den hochwertigen monatlichen Frauenzeitschriften ist dieBauer Media Group die Nr. 1: Kein Verlag verkauft mehr Exemplare immonatlichen Premiumsegment (1,1 Mio. durchschnittlicher GesamtverkaufIVW 1-4 2016). Mit diesem Portfolio ist der Verlag die marktführendeGröße bei anspruchsvollen Premium-Frauen-Zielgruppen. BAUER PREMIUMist Teil der Bauer Media Group, einem der erfolgreichstenMedienhäuser weltweit. Mehr als 600 Zeitschriften, über 400 digitaleProdukte und über 100 Radio- und TV-Sender erreichen MillionenMenschen rund um den Globus. Mit ihrer globalen Positionierungunterstreicht die Bauer Media Group ihre Leidenschaft für Menschenund Marken.Pressekontakt:Bauer Media GroupHeinrich Bauer Verlag KGAnna HezelUnternehmenskommunikationT +49 40 30 19 10 74anna.hezel@bauermedia.comhttps://twitter.com/bauermediagroupwww.bauermedia.comOriginal-Content von: Bauer Media Group, JOY, übermittelt durch news aktuell