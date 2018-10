Fitness-Apps und Wearables fördern die Trainingsdisziplin

Baierbrunn (ots) - Um sich auch im Herbst bei Schmuddelwetter zumregelmäßigen Training zu motovieren, sollte man die eigenenFortschritte dokumentieren. "Digitale Hilfen wie Apps und Wearablesfördern nachweislich die Trainingsdisziplin", sagt Dr. MarkusKlingenberg, Sportmediziner und Trainer aus Bonn, imGesundheitsmagazin "Apotheken Umschau". Wer Erfolge sehen will, mussmessen. Mit Stift und Tagebuch notierte Steigerungen bei Fitness oderTempo motivieren ebenso. "Belohnen Sie sich ruhig mal nach einemerfolgreich absolvierten Pensum", rät zudem PhysiotherapeutinAnnerieke Dieckmann vom Ärztenetz Medizin und Mehr in Bünde.Auch Rituale helfen, die gesteckten Ziele umzusetzen. "Wir stellennicht infrage, ob es sinnvoll ist, die Zähne zu putzen. Bei Bewegungsollte es genauso sein", sagt Klingenberg. Generell gilt: DieVerabredung mit dem Trainingspartner oder der Laufgruppe übt mehrDruck aus als ein Termin, den man nur mit sich selbst vereinbart hat.Außerdem rät der Sportmediziner: "Trainieren Sie regelmäßig moderatstatt selten intensiv." Sonst drohen Überlastung oder Verletzung, diemeist eine längere Zwangspause zur Folge haben.Weitere Tipps für das Training bei miesem Wetter finden Leserinnenund Leser in der aktuellen "Apotheken Umschau".Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.Das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" 10/2018 B liegt aktuell inden meisten Apotheken aus.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Apotheken Umschau, übermittelt durch news aktuell