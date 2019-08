Fitch wird noch pessimistischer bei Argentinien

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ratingagentur Fitch hat ihre Einschätzung der Kreditwürdigkeit von Argentinien erneut gesenkt.



Um gleich zwei Stufen korrigierte Fitch das Rating nach unten, und zwar von "CCC" auf "RD". Die Bewertung bedeutet "Restricted Default" also so viel wie eingeschränkter Kreditausfalls und ist nur eine Stufe vom Rating für Zahlungsausfall entfernt.

Argentinien habe einseitig beschlossen, fällige Schuldtitel erst später zurückzubezahlen, teilte die Ratingagentur mit. Darum habe Fitch einen Zahlungsausfall bei dem Land festgestellt./fba/mis