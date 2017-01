Fit werden bei Schnee und Eis - aber sicher / Ein guter Vorsatz fürs neue Jahr lautet: Mehr Sport treiben / Die Experten der DVAG geben Tipps rund ums Joggen und zum Versicherungsschutz (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "UMS":

Frankfurt (ots) -Alljährlich gehört das Ziel "mehr Sport" zu den Klassikern unterden guten Vorsätzen - besonders beim nachfeiertaglichen Blick auf dieWaage oder in den Spiegel. Besonders naheliegend ist da das Joggen.Es braucht nur ein Paar Laufschuhe und schon kann's losgehen. Dochgerade wenn es draußen glatt und dunkel ist, steigt das Unfallrisikoerheblich. Die Experten der Deutschen Vermögensberatung AG (DVAG)empfehlen daher allen Outdoor-Sportlern, ihren Versicherungsschutz zuüberprüfen und geben Tipps für grundlegende Sicherheitsvorkehrungen.Eine private Unfallversicherung schützt vor Folgekosten beimFreizeitsportRutscht ein Läufer aus und verletzt sich bei einem Sturz, ist dasschmerzhaft und ärgerlich - nicht nur wegen der drohenden Auszeit.Entsteht durch den Unfall eine dauerhafte körperlicheBeeinträchtigung, kommen schnell hohe Behandlungskosten zusammen. Wasviele dabei nicht bedenken: Trägt sich der Vorfall außerhalb derArbeitszeiten zu und stellt keinen Wegeunfall dar, greift diegesetzliche Versicherung nicht. "Wer sich in einer solchen Situationeine Verletzung mit nachhaltigen Schäden zuzieht, dem hilft nur eineprivate Unfallversicherung", erklären die DVAG-Berater. Nebenmöglichen finanziellen Zusatzleistungen wie etwa demKrankenhaustagegeld, gehört vor allem die Absicherung der teils hohenFolgekosten bei Invalidität dazu - etwa für private Umbaumaßnahmenoder die Anschaffung eines behindertengerechten Fahrzeugs. Einedarüber hinaus vereinbarte Unfallrente deckt außerdem wiederkehrendeKosten wie die Ausgaben für eine Haushaltshilfe ab. Für Jogger aufAuslandsreise gilt übrigens: Eine private Unfallversicherung schütztbei Freizeitunfällen weltweit und rund um die Uhr.Tipps zum sicheren Joggen im Winter- Kleidung in grellen Farben sowie Blinklichter oder Reflektorenerhöhen die Sichtbarkeit von maximal 20 Meter bei dunkler Kleidungauf bis zu 150 Meter- Noch besser: In manchen Sportjacken sind fluoreszierende Bändereingearbeitet, die auch ohne direkte Lichtquelle leuchten- Durch Stirnlampen erkennen Jogger Stolperfallen im Dusteren besserund werden selbst bis zu 500 Meter im Voraus von anderenVerkehrsteilnehmern gesehen- Laufschuhe mit rutschfester Sohle sind vor allem bei Glättewichtig: Spikes oder spezielle Laufschuh-Schneeketten, die auf alleSchuhe passen, helfen bei Schnee- Laufstil ändern je nach Untergrund: bei Glätte die Schrittlängeverkürzen, mit den Armen balancieren- BekannteLaufstrecken wählen, Laufexperimente aufs Frühjahr verschieben- Das Handy immer dabei haben, um im Notfall Hilfe holen zu könnenÜber die Deutsche Vermögensberatung (DVAG)Mit rund 3.400 Direktionen und Geschäftsstellen betreut dieDeutsche Vermögensberatung ca. 6 Millionen Kunden rund um die ThemenFinanzen, Vorsorge und Absicherung. Die DVAG ist Deutschlands größteeigenständige Finanzberatung. Sie bietet umfassende undbranchenübergreifende Allfinanzberatung für breiteBevölkerungskreise, getreu dem Unternehmensleitsatz "Vermögensaufbaufür jeden!" Aktuelle Informationen und Unternehmensnachrichten findenSie unter www.dvag.de.Pressekontakt:Deutsche Vermögensberatung AGMünchener Straße 160329 FrankfurtT: 069-2384-127F: 069-2384-867E: pressemeldung@dvag-presseservice.dewww.dvag.comOriginal-Content von: DVAG Deutsche Verm?gensberatung AG, übermittelt durch news aktuell