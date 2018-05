Fit und stylisch: Sophia Thiel entwirft für ALDI SÜD exklusive Sportkollektion (FOTO)

Mülheim an der Ruhr (ots) -- Fitnessikone kombiniert Funktionalität mit ihrem persönlichenStyle- Komplettes Sport-Outfit im angesagten Jungle-Look für rund 50Euro"Ich bin absolut verrückt nach Sportbekleidung", erklärtFitness-Bloggerin Sophia Thiel, die mit ihrer persönlichenErfolgsstory viele junge Frauen zu mehr Fitness und gesunderErnährung inspiriert hat. Für ALDI SÜD hat die authentischeInfluencerin nun eine komplette Sportkollektion entworfen, die genauihren persönlichen Style widerspiegelt. "Mein absolutesLieblingsoutfit ist die Jungle-Kombination: eineDreiviertel-Leggings, ein Sport-Bustier und ein cooles Top mit einemtollen Floral-Print", so Sophia Thiel. Ab dem 30. Mai gibt es diesesOutfit und viele weitere stylische Teile für Damen in allen ALDI SÜDFilialen in Deutschland."Schöne Sportbekleidung zu einem coolen Preis"Die Kollektion überzeugt durch lässige Schnitte, tolle Farbensowie funktionale und atmungsaktive Materialien. "Ich habe ja einejunge Community, die auch aus Schülern oder Studenten besteht. Damüssen Style, Qualität und Preis einfach stimmen", so die 23-jährigeBloggerin. Ein komplettes Outfit der Fitnesskollektion von SophiaThiel gibt es bereits für rund 50 Euro: das Fitness-Shirt für 7,99Euro, die Bustiers für 9,99 Euro, die Fitness-Hosen für 12,99 Euround die Sport-Schuhe für 19,99 Euro. "Einfach schöne Sportbekleidungzu einem coolen Preis", so Sophia Thiel.ALDI SÜD - seit Jahrzenten ein Garant für hochwertige undbezahlbare ModeALDI SÜD bietet bereits seit über 40 Jahren regelmäßig hochwertigeKleidung an und zählt damit zu einem der größten TextilhändlerDeutschlands. Besondere Highlights sind seit zwei Jahren die vomDiscounter angebotenen Kollektionen in Kooperation mit Prominentenund Designern. Mehr zur aktuellen Fitnesskollektion von Sophia Thielunter: www.aldi-inspiriert.de/sophiathielPressekontakt:Kirsten Geß: presse@aldi-sued.dePressematerial: aldi-sued.de/presse#sophiaforaldisüd #aldisüdfashionOriginal-Content von: Unternehmensgruppe ALDI SÜD, übermittelt durch news aktuell