Fit und stark gegen den Schmerz: Die besten Rückenübungen (FOTO)

Bremervörde (ots) -Stechen, Ziehen, Brennen: Rückenbeschwerden können sehr unangenehmsein. Viele Betroffene neigen dazu, den Körper bzw. Rücken zuschonen. Das sorgt meist nicht für die erwünschte Besserung. Einehilfreiche Therapie ist vielmehr moderate Bewegung. Mit gezieltenÜbungen werden verhärtete Muskeln aktiviert, die Durchblutungangeregt und Verspannungen gelöst. Wer seine Rückenmuskulaturregelmäßig trainiert, beugt außerdem Beschwerden im Rücken vor. DieAktion Gesunder Rücken e. V. stellt effektive Übungen vor - fürZuhause und das Büro.Übung 1: Rücken und Gesäß mit der Brücke kräftigenLegen Sie sich mit dem Rücken auf die Matte und stellen Sie dieBeine auf. Die Arme liegen locker neben dem Körper. Die Handflächenzeigen nach unten. Drücken Sie nun Ihr Becken soweit wie möglich nachoben und dabei die Fersen in den Boden. Stellen Sie sich vor, Siebilden eine Brücke. Oberschenkel und Oberkörper sollten eine Liniebilden. Beim Hochdrücken können Sie sich mit den Armen unterstützen.Halten Sie dies einige Sekunden und legen Sie das Becken dann langsamwieder ab. Wiederholen Sie dies fünfmal.Übung 2: Rückenmuskulatur und Gleichgewicht stärkenGehen Sie in den Vierfüßlerstand und heben Sie den rechten Armsowie das linke Bein an. Arm, Bein und Rücken bilden eine Linie undwerden parallel zum Boden gehalten. Der Blick ist zum Bodengerichtet. Nun führen Sie den rechten Ellenbogen und das linke Knieunter dem Bauch zusammen, so dass sich beide kurz berühren. Dannziehen Sie Arm und Bein wieder zurück in die Länge. Wiederholen Siedies fünf Mal und wechseln Sie dann die Seite. Achten Sie darauf,dass das Becken während der Übung möglichst gerade bleibt und derBauch angespannt ist, damit sich kein Hohlkreuz bildet.Übung 3: Das Training für den ganzen RumpfLegen Sie sich mit dem Bauch auf die Matte. Stützen Sie sich dannauf die Unterarme und stellen Ihre Füße auf. Nun heben Sie den Restdes Körpers vom Boden ab. Achten Sie darauf, dass Sie das Gesäß dabeinicht nach oben schieben. Der Körper sollte von Kopf bis Fuß einegerade Linie bilden. Den sogenannten Unterarmstütz einige Sekundenlang halten und nach einer kurzen Pause wiederholen.Übung 4: Die Lendenwirbelsäule entspannenLegen Sie sich mit dem Rücken auf den Boden. Ziehen Sie dann mitangewinkelten Beinen Ihre Knie zur Brust und umgreifen Sie diese mitden Händen oder Armen. Erhöhen Sie den Widerstand mit den Händen undintensivieren Sie so die Dehnung von Po, Oberschenkel und Rücken. Wermag, schaukelt leicht zur Seite oder nach vorne und hinten, um dieLendenwirbelsäule zu massieren. Die Übung ist besonders hilfreich beiBeschwerden im unteren Rücken.Übung 5: Die seitliche Muskulatur dehnenAuch im Büro helfen einfache Übungen, um den Rücken zu aktivieren.Wer viel am Schreibtisch sitzt, neigt dazu, eine verkrampfte Haltungim Oberkörper einzunehmen. Eine mögliche Folge: die Muskelnverkürzen. Um etwa die seitliche Muskulatur zu dehnen und dieWirbelsäule zu strecken, heben Sie beide Arme über den Kopf undverschränken die Hände ineinander. Dann die Hände mit gestrecktenArmen über dem Kopf leicht zur rechten Seite neigen. Einige Atemzügelang halten und dann die Seite wechseln. Wiederholen Sie die Übungzehnmal.Übung 6: Mit Hilfsmitteln Arme und Rücken trainierenFür diese Übung benötigen Sie zwei kleine Hilfsmittel - sogenannteHandtrainer. Sie passen in jeden Schreibtisch, haben eineergonomische Form und eine spezielle Füllung, um die Muskulaturoptimal zu trainieren. Umgreifen Sie im Sitzen mit den Händen jeeines der kleinen Sportgeräte und strecken Sie die Arme nach vorneaus. Nun schütteln Sie die Hilfsmittel für ca. 30 Sekunden in kurzen,schnellen Bewegungen auf und ab. Achten Sie bei der Übung auf eineaufrechte Haltung.