"Fit statt faul - Wie Sport gesund macht" / 3sat-Doku und "scobel - Selbstsabotage" in "Wissenschaft am Donnerstag" (FOTO)

Mainz (ots) -Donnerstag, 17. Mai 2018, ab 20.15 Uhr, 3satErstausstrahlungenEin Wundermittel, das gegen Parkinson, Demenz und Krebs helfenkönnte - das gibt es tatsächlich: Bewegung. Sie hat eine viel größereMacht über das Gehirn und die Gesundheit, als wir ahnen. DieDokumentation "Fit statt faul - Wie Sport gesund macht" amDonnerstag, 17. Mai 2018, 20.15 Uhr, stellt im Rahmen von"Wissenschaft am Donnerstag" neue wissenschaftliche Erkenntnisse undKonzepte vor. Im Anschluss, um 21.00 Uhr, beschäftigt sich GertScobel mit dem Thema Selbstsabotage.Wer krank ist, soll sich schonen, so lautet oft die Devise derÄrzte. Doch inzwischen zeichnet sich ab, dass nicht die Schonung,sondern die Stärkung des Körpers bei der Heilung im Vordergrundstehen sollte. Immer häufiger verordnen Ärzte Bewegung statt Pillenund OP. Bewegung fördert die Reparatur von Defekten in derErbsubstanz - und die gelten als Auslöser für Krebs. Zudem verbrenntman beim Sport Zucker, und wenn der Blutzuckerspiegel sinkt, fällt esden Krebszellen schwerer, sich zu vermehren und auszubreiten. Dochgerade bei Krankheiten wie Krebs kann Bewegung noch mehr: Sie schenktden Patienten das nötige Selbstbewusstsein, um die Krankheit zubesiegen.Von vielen Ärzten wird Bewegung als Wundermittel angesehen, alsUniversalmedizin vor allem gegen chronische Krankheiten:Blutdruckprobleme, Diabetes, Osteoporose, Depressionen und vieleandere Erkrankungen lassen sich durch körperliche Aktivität wirksambehandeln. Eine Sportart fordert den Körper in besonderer Weise:Tanzen. Die Bewegungsfolgen im Takt der Musik mit einem Partnerauszuführen, beansprucht die Koordination zwischen Gehirn undBewegungsapparat besonders.Im Anschluss an die Dokumentation folgt um 21.00 Uhr im Rahmen von"Wissenschaft am Donnerstag" die Erstausstrahlung "scobel -Selbstabotage". Der Mensch weiß zwar, was gut für ihn ist - für dieeigene Gesundheit, für seine Umwelt, die Gesellschaft. Trotzdemhandelt er oft nicht danach. Gert Scobel diskutiert mit seinenGästen, warum das so ist. Gibt es Möglichkeiten, das SystemSelbstsabotage - zumindest gelegentlich - auszuschalten?"Wissenschaft am Donnerstag": In 3sat steht der Donnerstagabend imZeichen der Wissenschaft: Um jeweils 20.15 Uhr beleuchtet dieDokumentation relevante Fragen aus Natur- und Geisteswissenschaften,Kultur und Technik. Im Anschluss, um 21.00 Uhr, diskutiert GertScobel mit seinen Gästen zum Thema.