Fit fürs internationale Spielfeld / Tipps für die deutsch-russische Zusammenarbeit (FOTO)

Köln (ots) -Wenn im Sommer die Fußball-Weltmeisterschaft startet, sind alleAugen auf Russland gerichtet. Auch auf dem Business-Spielfeld rücktdas größte Land der Welt weiter in den Fokus: die deutsch-russischenWirtschaftsbeziehungen sind wieder im Aufwind. Dies ist das Ergebnisder aktuellen Umfrage des Ost-Ausschusses der Deutschen Wirtschaftund der Deutsch-Russischen Auslandshandelskammer. Jedes dritte der141 befragten Unternehmen plant den Ausbau seinesRussland-Engagements. Doch in der interkulturellen Zusammenarbeit istes wie beim Fußball - für gute Resultate lohnt sich regelmäßigesTraining. Worauf es in der deutsch-russischen Zusammenarbeit ankommt,erklärt Dr. Aksana Kavalchuk, interkulturelle Trainerin bei den CarlDuisberg Centren.Die erste Hürde nehmenPersönliche Beziehungen sind in Russland das A und O, auch imGeschäftsleben. Deren Aufbau und Pflege braucht viel Zeit undFlexibilität. Verschlossene Gesichter zu Beginn einerGeschäftsbeziehung zeugen in Russland von Seriosität und sollten amAnfang nicht überbewertet werden - das Lächeln ist gutenGeschäftspartnern, Freunden und der Familie vorbehalten. Begegnen Sierussischen Partnern mit Offenheit und erzählen Sie auch aus Ihrempersönlichen Leben. Nur so fördern Sie das Vertrauen auf beruflicherEbene und machen den ersten Schritt hin zu einer stabilenGeschäftsbeziehung.Eile mit WeileIn der russischen Kultur ist Geduld ist eine Tugend, nichtPünktlichkeit. Planen Sie für Treffen viel Zeit ein und bringen SieGelassenheit mit. Seien Sie auf jeden Fall pünktlich, doch wundernsie sich nicht, wenn Ihre russischen Geschäftspartner es nicht sind -Verspätungen sind üblich. Machen Sie Termine maximal ein bis zweiWochen im Voraus und lassen Sie diese am Vortag telefonisch nocheinmal rückbestätigen.Netzwerk ist TrumpfIn Russland arbeiten Mitarbeiter für ihr Unternehmen mit starkempersönlichem Bezug. Bei Personalbesetzung oder Lieferantensuchespielt das Netzwerk eine bedeutende Rolle. Unterschätzen Sie dahernicht persönliche Empfehlungen von vertrauenswürdigen russischenKollegen. Die richtige Besetzung einer Aufgabe muss nicht immerExperte in dem betreffenden Gebiet sein, wohl aber gut vernetzt.Informationsfluss: gewusst woAuch im Umgang mit Informationen punktet das Netzwerk.Dokumentationen in schriftlicher, gut strukturierter Form sind inRussland nicht immer zu erwarten. Events, Versammlungen oderpersönliche Gespräche sind effizienter als Mitarbeiterzeitungen,Rundschreiben oder Aushänge. Üblich ist das 'protokol' am Ende jederVerhandlung, eine Auflistung besprochener Themen. Wichtig sind zudemVerträge - durch erfahrene Juristen geprüft und mit Stempel undSiegel versehen.Zwischen den Zeilen lesenEine große Herausforderung für Deutsche ist es, indirektesFeedback in russischen Äußerungen ausfindig zu machen. Entscheidendist nicht nur, was gesagt wird, sondern vor allem wie, unter welchenUmständen, in wessen An- oder Abwesenheit. Russen vermeiden direkteKonfrontation. Öffentliche Kritik, vor allem an Höhergestellten, istunerwünscht und wird persönlich genommen. Verpacken Sie Kritik alsfreundliche persönliche Empfehlung. Indirekte Andeutungen reichenvollkommen, da der Kontext dem Gegenüber bekannt ist.Vorsicht EmotionRussen neigen zu einer gewissen Theatralik und Übertreibung.Verhandlungen erscheinen unstrukturiert, zu wortreich und wenigfaktenorientiert, vereinen Geschäftliches wie Privates. RascheVerhandlungsergebnisse sind eher selten. Beginnen Sie hier miteinfachen Vorschlägen und entwickeln Sie später, aber nicht zu spät,komplexere Zusammenhänge. Kurzfristige Änderungen sollten Sie besservor einer Verhandlung mitteilen; denn russische Verhandlungspartnermögen keine Überraschungen.Kompromisse findenBeachten Sie: Kompromisse gelten als Zeichen von Schwäche. Deshalbwird Ihr russischer Partner solche Situationen "aussitzen" und aufmangelnde Zeit und Geduld des Gegners setzen. Nur mit großerBestimmtheit Ihrerseits können Sie diese "Mauer" durchbrechen. SeienSie sich daher jeder Ihrer Aussagen und deren möglichen Konsequenzenbewusst. Wichtig zu wissen: Eine Zusage von russischer Seite erwartetin der Regel auch ein Entgegenkommen von Ihnen.Viele Wege führen nach RomRussen sind stolz auf schnelle und effektive Lösungen in letzterMinute mit den vorhandenen, nicht immer perfekten Mitteln.Improvisation gilt als Tugend. Deutschen fehlt bei dieserVorgehensweise oft die langfristige Planung - aus russischer Sichtdauert dagegen bei aller deutschen Sorgfalt und Weitsicht dieLösungsfindung zu lange. Um Widerstände zu vermeiden gilt: ÜbertragenSie keinesfalls die deutsche Business-Kultur eins zu eins etwa aufrussische Tochterunternehmen, denn sehr unbeliebt ist "deutschesOberlehrergehabe".Alle Macht dem ChefRussische Mitarbeiter identifizieren sich in hohem Maß mit derFührung ihres Unternehmens. Eine Führungsautorität muss in derenAugen ein entsprechendes Image als "Machtträger" pflegen.Statussymbole und Privilegien sind deshalb sichtbar und legitim. EinVorgesetzter ist immer Herr der Lage sein, gibt keine Fehler zu undtrifft Entscheidungen zentralistisch. Mitarbeiter erwarten von ihmeine regelmäßige Kontrolle delegierter Aufgaben. Denn der Chef weißalles und kann alles. Für ihn gilt: Distanz halten... und auf keinenFall selber Kaffee holen oder kopieren.Einer für alleDa Russen oft auch ihre Regierung oder regionale Autoritätenrepräsentieren und deren Erlaubnis von "oben" benötigen, sind sie inder Regel weniger flexibel und offen für spontane Entscheidungen.Verhandlungspartner sind häufig Gruppen, die sehr diszipliniert undmit einer Stimme auftreten. Wer offen abweicht, gilt als illoyal oderdestruktiv. 