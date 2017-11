Fit fürs Weihnachtsgeschäft dank Cloud & Microservices

München / Durham (USA) (ots) - Kunden wollen zu Weihnachten nichtnur hochperformante Shoppingplattformen, sie wollen auch eininspirierendes Einkaufserlebnis - egal über welches Endgerät und inwelchem Kontext sie gerade online unterwegs sind. Warum Händler, dieauf Microservices aus der Cloud setzen, hier viel entspannter auf denJahresendspurt blicken und gleich mehrfach punkten können, erklärtcommercetools, internationales Technologieunternehmen und Anbieterder cloudbasierten commercetools Microservices Plattform.Vor Weihnachten herrscht Ausnahmezustand im deutschenEinzelhandel. Allein in den Monaten November und Dezembererwirtschaftete der deutsche Einzelhandel im Jahr 2016 insgesamt rund19 Prozent seines Umsatzes. Das bedeutet auch für die Performance dergesamten IT-Infrastruktur echte Schwerstarbeit - schließlich sindTraffic-Spitzen von mehreren 100 Prozent keine Seltenheit.Schlechte Performance als UmsatzkillerDas gefährliche an überlasteten Webservern ist, dass je langsamerdie Website, desto höher die Umsatzeinbußen! Bereits nach wenigenSekunden Ladezeitverzug sind mehr als die Hälfte der Nutzer weg: Rund65 Prozent warten nicht länger als 2,8 Sekunden. Hinzu kommt, dassgerade in der Vorweihnachtszeit Händler verstärkt Online-Werbungschalten, die dann ins Leere laufen würde. Eine zu schwacheIT-Infrastruktur wäre also gleich doppelt fatal.Ein Problem, das Händler mit Cloud-Systemen nicht haben. Denncloudbasierte IT-Infrastruktur skaliert automatisch und kann daherbeliebige Lastspitzen abfangen. Verringert sich die Last, skalierensie zurück und verursachen so sehr viel weniger Kosten als wenn einHändler extra für Weihnachten zusätzliche Hardware anschaffen würde,die über den Rest des Jahres nicht genutzt wird.Inspiration an allen Touchpoints ist gerade an Weihnachten einPluspunktNicht nur die Anzahl der Endgeräte, mit denen Menschen täglichTransaktionen durchführen, steigt stetig. Auch die Kontexte, in denenShopping stattfindet, werden immer vielfältiger. Chatbots,IoT-Devices, Soziale Netzwerke, Voice Devices, Wearables -Unternehmen, die ihrer Konkurrenz hier einen Schritt voraus seinwollen, sollten ihren Kunden überall dort Inspiration undKaufmöglichkeiten bieten, wo diese sich befinden. Gerade Social MediaPlattformen wie z.B. Facebook oder Pinterest werden vor Weihnachtengerne als Inspirationsquelle genutzt - schließlich wissen vieleMenschen gar nicht, was sie schenken sollen. Wer hier z.B. gutkuratierte Produkte als "buyable pins" auf Pinterest anbieten kannoder entsprechende Angebote auf Facebook nutzt, wird neueInteressenten ansprechen und Zusatzumsätze einfahren. AuchChatbot-Anwendungen, die z.B. unter Einbeziehung von künstlicherIntelligenz bei der Suche nach einem geeigneten Produkt/Geschenkhelfen, eignen sich sehr, um gestresste X-Mas-Shopper zu inspirierenund ihnen ein tolles Einkaufserlebnis zu bieten.Agil und schnell trotz WeihnachtsgeschäftHersteller und Händler, die bereits in diesem Weihnachtsgeschäftauf cloudbasierte Microservices setzen, haben klareWettbewerbsvorteile. Nicht nur, dass sie dank ausbleibenderPerformance-Probleme mehr Zeit und Geld für verkaufsförderndeMaßnahmen verwenden können. Sie haben durch die Nutzung vonMicroservices auch endlich die Chance, sogar im hektischenWeihnachtsgeschäft noch sehr schnell auf Trends reagieren oder neueIdeen schnell umsetzen zu können. Da die kleinen und schlankenProgramme autark erstellt und schnell in die Shopping-Plattformeingebunden werden können, sind z. B. pfiffige Landingpages oderkleine X-Mas Apps leicht realisierbar. Und das steht im klarenGegensatz zu Shopsoftware-Monolithen, die Zusatzfunktionen oder neueEntwicklungen eben nicht binnen weniger Tage über API-Schnittstelleneinbinden können sondern statt dessen oft Monate benötigen.Über commercetoolsDie commercetools GmbH ist ein internationalesTechnologieunternehmen und gilt als Inkubator für diePost-Webshop-Ära. Die cloudbasierte Plattform-Technologie schafft fürHändler und Hersteller die Grundlage für eine zukunftsfähigeHandelsstrategie. Der moderne API-Ansatz liefert die Schnittstellenzu Vertriebskanälen und innovativen Endgeräten aller Art. DiePlattform bildet somit den Handel über Soziale Netzwerke, Chatbots,Bestell-Buttons, Wearables und Sprachassistenten ab. Marken wieBULLS, Carhartt WIP, Cimpress und meinestadt.de vertrauen bei derdigitalen Transformation ihres Handelsgeschäfts auf commercetools.Das Softwareunternehmen wurde 2006 gegründet und gehört seit 2014 zurREWE Digital GmbH. An den Standorten München, Berlin und Durham(North Carolina /USA) sind insgesamt über 130 Mitarbeiterbeschäftigt.Pressekontakt:Vera VaubelVaubel Medienberatung GmbHE-Mail: medienberatung@vaubel.dePhone: +49 89 98 10 39 87Original-Content von: commercetools, übermittelt durch news aktuell