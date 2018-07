Fit fürs Training mit Mikronährstoffen - BILD

Graz (ots) - Höher, schneller, weiter - wer im Sport körperlichund mental leistungsfähig bleiben will, braucht neben regelmäßigemTraining auch eine gezielte Mikronährstoff-Versorgung. PureEncapsulations® unterstützt Profi- und Hobbyathleten mit hochwertigenNahrungsergänzungen aus Reinsubstanzen und ist mit den beliebtestenSport-Produkten auf der Kölner Liste®, einer Initiative zurDoping-Prävention.Zwtl.: Mikronährstoffe im SportSupplemente gehören für viele Profi- und Hobbyathleten zumSportalltag dazu. Denn der Körper braucht die Unterstützung durchbestimmte Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente, damit er auchim Sport optimal versorgt ist. Für den Erfolg von Nahrungsergänzungenist vor allem die Qualität entscheidend. Dabei unterstützt PureEncapsulations®, denn der offizielle Sponsor von Profisportlern undOlympiateilnehmern aus den unterschiedlichsten Disziplinen bietetMikronährstoffe in Reinsubstanzqualität. Zwölf der beliebtestenSport-Produkte sind zudem Teil der Kölner Liste®, einer Initiativezur Dopingprävention. Sie sorgt mit unabhängigen Analysen für mehrSicherheit beim Einsatz von Nahrungsergänzungsmitteln und minimiertso das Dopingrisiko für Profisportler. Zu den Produkten der KölnerListe® zählen unter anderem diese Nährstoffpräparate von PureEncapsulations®:* Neu: Magnesium direkt für die schnelle Versorgung beim SportDas neue [Magnesium direkt](https://www.ots.at/redirect/magnesiumdirekt) von PureEncapsulations® liefert ein starkes Mikronährstoff-Team für sportlichAktive: Das Power-Duo Magnesium und Vitamin C ergänzt sich sehr gutin seinen Funktionen, ist wichtig für den Energiestoffwechsel undträgt so zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung bei. Magnesiumgilt außerdem als der Mineralstoff für Knochen, Muskeln und diementale Leistungsfähigkeit. Vitamin C unterstützt das Immunsystemideal während und nach dem Training. Als Portionsbeutel ist Magnesiumdirekt praktisch für unterwegs: Das Pulver wird einfach auf die Zungegegeben. Das vegane Produkt ist sehr gut verträglich und angenehm imGeschmack.* BCAA für die Versorgung bei intensiven MuskelanstrengungenVerzweigtkettige Aminosäuren (BCAA) sind eine gute Unterstützung fürdie Muskulatur und spielen damit sowohl im Kraft- als auch imAusdauersport eine wichtige Rolle. Die drei essenziellen AminosäurenL-Leucin, L-Isoleucin und L-Valin werden vom Körper aber nicht selbstgebildet, sondern müssen regelmäßig zugeführt werden. [BCAA](https://www.purecaps.net/de/produkte/bcaa-BCA9A?utm_source=Promedico+Presse&utm_campaign=12761cab1e-EMAIL_CAMPAIGN_2018_07_24_07_14&utm_medium=email&utm_term=0_82e1a78adf-12761cab1e-117121079) von PureEncapsulations® ist ein diätetisches Lebensmittel für intensiveMuskelanstrengungen im Sport und frei von unnötigen Zusätzen,Laktose, Fruktose sowie Gluten.* CoQ10 bei hohem EnergiebedarfCoenzym Q10 (CoQ10) ist eine fettlösliche Substanz und findet sich inallen Zellen des menschlichen Körpers. Der Organismus kann CoQ10 zwarauch selbst produzieren, diese Fähigkeit nimmt jedoch mit zunehmendemAlter ab - deshalb ist die ausreichende CoQ10-Aufnahme über dieErnährung besonders ab dem 30. Lebensjahr wichtig. Auch intensivesportliche Aktivität kann den CoQ10-Bedarf erhöhen. PureEncapsulations® liefert [CoQ10](https://www.purecaps.net/de/produkte/coq10-120-CQ16A?utm_source=Promedico+Presse&utm_campaign=12761cab1e-EMAIL_CAMPAIGN_2018_07_24_07_14&utm_medium=email&utm_term=0_82e1a78adf-12761cab1e-117121079) inseiner natürlichen Form - so kann es der Organismus sehr gutverwerten.* Energie & Ausdauer bei Elektrolytverlusten in Training &WettkampfWer sich viel bewegt, verliert mit dem Schweiß auch Mineralstoffe.Deshalb gilt es gerade im Training, das Elektrolytgleichgewicht inBalance zu halten. Pure Encapsulations® liefert mit [Energie &Ausdauer](https://www.purecaps.net/de/produkte/energie-ausdauer-EEF3A?utm_source=Promedico+Presse&utm_campaign=12761cab1e-EMAIL_CAMPAIGN_2018_07_24_07_14&utm_medium=email&utm_term=0_82e1a78adf-12761cab1e-117121079)komplexe Kohlenhydrate zur Aufrechterhaltung der Ausdauerleistung undMineralstoffe, um die Elektrolyt-Verluste auszugleichen. Dieenthaltenen Mineralstoffe Kalium, Magnesium und Calcium unterstützendabei eine gesunde Muskelfunktion, Vitamin C spielt eine Rolle fürdas Immunsystem - vor allem vor und während des Trainings - undleistet einen Beitrag zum Schutz der Zellen vor oxidativem Stress.Als gute Energiequellen werden Maltodextrin und Glukose eingesetzt,denn Kohlenhydrat-Elektrolyt-Lösungen tragen zur Aufrechterhaltungder Ausdauerleistung bei längerem Ausdauertraining bei. Energie &Ausdauer wird 20 Minuten vor dem Training verzehrt - dazu werden zweiMesslöffel des Pulvers in ¼ Liter Wasser aufgelöst.Mehr über Pure Encapsulations® auf der Kölner Liste®:[www.purecaps.net/koelner-liste](https://www.ots.at/redirect/purecaps)Zwtl.: Über PromedicoAls Mikronährstoff-Experte unterstützt Promedico Apothekenumfassend in der Vermarktung sowie Kundenberatung und bietet mit derPRO Academy praxisnahe Fortbildungen für den Apothekenalltag. Nebender inhaltlichen und konzeptionellen Entwicklung der Wissensplattformist Promedico auch für die Marketing- und Vertriebsstrategie derPremiummarke Pure Encapsulations® verantwortlich - mittlerweilewerden 33 Länder und rund 6000 Apotheken mit der hochwertigenNahrungsergänzung beliefert.