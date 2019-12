Fit für die Hebammenarbeit in der Wahlheimat Deutschland

Berlin (ots) - Erster hochschulischer Anpassungslehrgang für Hebammen ausNicht-EU-Ländern an der Evangelischen Hochschule Berlin startet in diePraxisphaseAnfang Dezember begann für 19 Teilnehmerinnen des Anpassungslehrgangs fürHebammen aus Nicht-EU-Staaten die erste Praxisphase des Lehrgangs in 16 Berlinerund Brandenburger Geburtskliniken. Ziel des einjährigen Lehrgangs ist es,zugewanderte Hebammen aus Nicht-EU-Ländern für eine sichere und eigenständigeBerufsausübung im stationären und ambulanten Versorgungsbereich in Deutschlandzu qualifizieren. Dazu erhielten die Teilnehmerinnen aus 14 Nationen seitOktober neben einem intensiven fachlichen Sprachkurs theoretischen,hebammenwissenschaftlichen Unterricht.Der bundesweit erste hochschulische Anpassungslehrgang wird von derEvangelischen Hochschule in Berlin (EHB) in Kooperation mit den BerlinerHebammenschulen, Geburtskliniken, Geburtshäusern und freiberuflichen Hebammendurchgeführt und ist Bestandteil des 10-Punkte-Aktionsplans(1) für eine gute undsichere Geburt in Berlin. Gefördert wird das Projekt für die Dauer von dreiJahren im Rahmen des Förderprogramms "Integration durch Qualifizierung (IQ)Berlin" durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und den EuropäischenSozialfonds. Das Projekt ist Teil des IQ Landesnetzwerks Berlin, koordiniertdurch die Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales. DieQualifizierungsmaßnahme baut auf den Vorkenntnissen auf, die die Teilnehmerinnenaus Ausbildung und Berufserfahrung in ihren Heimatländern mitbringen. "Dieberuflichen und sprachlichen Lernvorrausetzungen der Teilnehmerinnen sind sehrunterschiedlich. Es ist daher eine große Herausforderung, die Frauen individuellin ihrem Lernprozess zu begleiten", berichtet die Projektleitung, FrauProfessorin Dr. Melita Grieshop von der EHB. Dabei seien die Teilnehmerinnenhochgradig motiviert und die Praxispartner in der Begleitung der angehendenHebammen sehr engagiert."Mit Inhalten, die sich an der aktuellen Ausbildungs- und Prüfungsordnung fürHebammen und Entbindungspfleger orientieren und zugleich die Anforderungenberücksichtigen, die ab dem Jahr 2020 durch das Hebammenreformgesetz zu erwartensind, bereitet der Anpassungslehrgang die Teilnehmerinnen umfassend auf ihrezukünftige Tätigkeit als Hebamme vor. Als wesentliche Maßnahme zur beruflichenIntegration der Frauen in den Arbeitsmarkt ihrer Wahlheimat begrüßen wir alsDEKV diese einmalige Form der hochschulischen Qualifizierung mit theoretischenund praktischen Inhalten. Darüber hinaus ist diese Maßnahme ein wichtigerBeitrag dazu, den Fachkräftemangel im Bereich der Geburtshilfe in Berliner undBrandenburger Krankenhäusern zu vermindern", erklärt Christoph Radbruch,Vorsitzender des Deutschen Evangelischen Krankenhausverbandes (DEKV).Ausbildung, Qualifizierung, Studium - breites Engagement für dieHebammenausbildung"Fachkräftemangel in der Geburtshilfe betrifft nicht nur Berlin und Brandenburg,er gilt bundesweit. Unsere Mitglieder engagieren sich umfassend in derAusbildung von Hebammen: Neben der Hochschule in Berlin bieten mit der Akademiefür die Anerkennung des Hebammenberufs in Rotenburg und dem Schulzentrum fürGesundheitsberufe in Mönchengladbach zwei weitere EinrichtungenQualifizierungslehrgänge für zugewanderte Hebammen an. Darüber hinaus wird etwajede achte Hebamme in Deutschland an einer der fünf evangelischenHebammenschulen mit rund 250 Ausbildungsplätzen qualifiziert. Hinzu kommen 155Studienplätze an der Evangelischen Hochschule Berlin (EHB). In der praktischenAusbildung engagieren sich bundesweit 67 evangelische Krankenhäuser entweder alsAusbildungskrankenhaus oder als Praxiseinsatzorte für Hebammenschulen undStudiengänge für Hebammen. Bei der künftigen Akademisierung derHebammenausbildung ab 2020 müssen Krankenhäuser als Ort der praktischen undHochschulen als Ort der wissenschaftlichen Ausbildung eng zusammenarbeiten. Dennder gesellschaftliche Wandel fordert von Hebammen schon heute und in der Zukunftnicht nur praktische Kenntnisse, sondern auch ein wissenschaftlich fundiertesund reflektiertes Handeln", betont Radbruch.Mit dem Anpassungslehrgang für zugewanderte Hebammen erweitert die EHB ihrenhebammenwissenschaftlichen Standort um ein weiteres Angebot. Seit 2013 bietetsie bereits einen primärqualifizierenden, dualen Hebammenstudiengang an, in denim Oktober 53 Studentinnen ins erste Semester aufgenommen wurden. Darüber hinausführt die Hochschule mit Förderung der Senatsverwaltung für Pflege, Gesundheitund Gleichstellung Berlin einen hochschulischen Zertifikatskurs"Praxisanleitung" für Hebammen durch, die sich pädagogisch für die Anleitung vonHebammenstudentinnen in der Praxis qualifizieren möchten. "Damit sind die EHBund ihre Kooperationspartner gut für die zukünftige Hebammenausbildung anHochschulen aufgestellt", so Professorin Dr. Grieshop. Unklar ist noch, wie sichdas Fachkräftezuwanderungsgesetz ab März 2020 auf den Qualifizierungsbedarf vonHebammen aus Drittstaaten auswirken wird. Gegebenenfalls müssen Hochschule undPraxispartner weitere Maßnahmen entwickeln.Das Förderprogramm "Integration durch Qualifizierung (IQ)" zielt auf dienachhaltige Verbesserung der Arbeitsmarktintegration von Erwachsenen mitMigrationshintergrund ab. Das Förderprogramm "Integration durch Qualifizierung (IQ)" zielt auf dienachhaltige Verbesserung der Arbeitsmarktintegration von Erwachsenen mitMigrationshintergrund ab. Das Programm wird durch das Bundesministerium fürArbeit und Soziales (BMAS) und den Europäischen Sozialfonds (ESF) gefördert.Partner in der Umsetzung sind das Bundesministerium für Bildung und Forschung(BMBF) und die Bundesagentur für Arbeit (BA).(1)https://www.berlin.de/sen/gpg/service/presse/2018/pressemitteilung.672173.php Der DEKVsetzt sich insbesondere für eine zukunftsorientierte und innovativeKrankenhauspolitik mit Trägervielfalt, verlässliche Rahmenbedingungen für dieKrankenhausfinanzierung, eine Modernisierung der Gesundheitsberufe und für einezukunftsorientierte konsequente Patientenorientierung in der Versorgung ein.Vorsitzender: Vorsteher Christoph Radbruch, Magdeburg, stellvertr. Vorsitzende:Andrea Trenner, Berlin, Schatzmeister: Dr. Holger Stiller, Düsseldorf,Verbandsdirektorin: Melanie Kanzler, Berlin.Die Evangelische Hochschule Berlin (EHB) ist eine staatlich anerkannte Bildungs-und Forschungseinrichtung für gesellschaftsrelevante Berufe im Bereich SozialeArbeit, Gesundheit/Pflege, Erziehung/Bildung (SAGE). Das Studienangebot umfasstaktuell sechs grundständige Bachelor- und vier Masterstudiengänge. Rund 1.550Studierende, 62 hauptamtlich Lehrende sowie über 200 Lehrbeauftragte lernen,lehren und forschen an einer der ältesten Bildungsstätte für soziale Berufe inDeutschland, mit einer seit dem Jahr 1904 bestehenden Ausbildungstradition.Praxisorientierte Lehr- und Forschungsprojekte sowie eine intensive Betreuungder Studierenden sind besondere Qualitätsmerkmale der Hochschule. Zum Profilgehören Querschnittsthemen wie Gender, Diversität, Flucht/Migration undGesundheit. Der Wissenstransfer gründet sich auf problemadäquateInterdisziplinarität. Unterstützt werden Forschung, Lehre und Third Missiondurch ein etabliertes Netzwerk externer Kooperationspartner, wieTräger/Institutionen der Sozial- und Gesundheitswirtschaft, Einrichtungen derDiakonie und der Evangelischen Kirche. Zudem bestehen Kooperationen mit über 60Hochschulen im In- und Ausland. 