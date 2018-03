Fit für den Frühling / ADAC Checkliste mit den zehn wichtigsten Camper-Tipps für Wartung, Pflege und zum Energiesparen

München (ots) - Viele Camper nutzen die Osterfeiertage für denersten Urlaub mit dem Wohnmobil oder dem Caravan. Nach dem Winter isteine gründliche Inspektion sinnvoll. Der ADAC hat eine Checkliste mitden zehn wichtigsten Tipps für die Inspektion und Anregungen zumEnergiesparen zusammengestellt:- Fälligkeit von Hauptuntersuchung und Gasprüfung checken undgegebenenfalls rechtzeitig Termine in der Werkstatt vereinbaren.- Spannung überprüfen und eventuell Batterie laden.- Elektrische Anlagen innen und außen checken, besonders Blinker,Brems- und Standlicht.- Gasflasche anschließen und Kocher, Heizung und Warmwasserboilerüberprüfen.- Wasseranlage befüllen, durchspülen und auf Dichtigkeit und Funktionuntersuchen. Falls nötig, umweltschonende Reinigungsmitteleinsetzen.- Bei Wohnmobilen zusätzlich Motorölstand, Scheibenwaschanlage undFrostschutz im Kühler sowie Bremsflüssigkeit kontrollieren.- Bei Wohnanhängern Freigängigkeit der Auflaufbremse und Seilzügetesten.- Bei Fahrzeugen, die im Freien überwintert haben, besonders das Dachgründlich säubern und auf Feuchtigkeitsschäden im Aufbau achten.- Reifenluftdruck messen, gegebenenfalls Luft nachfüllen. Das erhöhtdie Sicherheit, spart Kraftstoff und schont die Umwelt.- Wenn neue Reifen nötig sind, dann auch den Kauf vonEnergiesparreifen in Betracht ziehen.Wer noch mehr für die Umwelt tun möchte, sollte über dieAufrüstung mit Solaranlagen nachdenken. Fachhändler bieten auch fürältere Modelle komplette Anlagen zur Nachrüstung an. Auch dieUmrüstung der Innenbeleuchtung auf LED-Lampen spart Energie. Sieverbrauchen bis zu 90 Prozent weniger Strom als gewöhnlicheGlühbirnen und enthalten im Vergleich zu Energiesparleuchten keinumweltschädliches Quecksilber.Pressekontakt:ADAC NewsroomTel. 089 76 76 54 95aktuell@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuell