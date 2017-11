Fit im Job / Studie: 4 von 10 Arbeitgeber machen Angestellten Angebote für Sport und Gesundheit - nur 40 Prozent der Arbeitnehmer machen Gebrauch davon (FOTO)

Düsseldorf (ots) -Sind die Mitarbeiter gesund, freut sich der Arbeitgeber. DennKrankheitstage gehen zu Lasten der Unternehmensproduktivität unddrücken gleichzeitig auf das Betriebsklima. Allerdings machen nur 4von 10 Arbeitgebern den eigenen Mitarbeitern Angebote für Sport undGesundheit. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Studie derJob-Seite Indeed in Zusammenarbeit mit den Marktforschern vonrespondi für die 2.688 Arbeitnehmer deutschlandweit befragt wurden.Dreiviertel der befragten Arbeitnehmer geben jedoch an, dassArbeitgeber, die ein umfangreiches Sport- und Gesundheitsangebot zuihren Zusatzleistungen zählen für Sie attraktiver sind als andere."In vielen Branchen buhlen Unternehmen um gut ausgebildeteFachkräfte. Insbesondere bei jüngeren Arbeitskräften sind neben demGehalt auch attraktive Rahmenbedingungen entscheidend für die Wahleines neuen Arbeitgebers. Dazu zählen zeitliche und räumlicheFlexibilität und Weiterbildungsmöglichkeiten aber auch weichereFaktoren wie ein Sport- und Gesundheitsangebot. Im Kampf um Talenteliegen hier relevante Wettbewerbsvorteile", sagt Frank Hensgens,Geschäftsführer von Indeed Deutschland.Beschwerden und Kursangebote decken sichVon den Befragten, deren Arbeitgeber Sport- und Gesundheitskurseofferieren (38%), nimmt nur jeder Vierte eines oder mehrere Angebotewahr. Unternehmen sollten also überprüfen, ob die Angebote auchpassend in Richtung Belegschaft kommuniziert werden und Mitarbeitergenug Freiraum haben, die Angebote auch wahrzunehmen.Ganz oben auf der Interessensliste der Arbeitnehmer stehenRückentrainings (20%), Fitness (17%) und Kurse zur Entspannung oderStressbewältigung (11%). Diese Angaben decken sich mit denBeschwerden, die die Befragten ihrem Berufsleben zuordnen und die siedurch Sport kompensieren möchten: Rückenbeschwerden (65%), Stress:(50%) sowie der allgemeinen Vorbeugung (40%). Nur jeder zehnteBefragte gibt an, dass er keine Beschwerden hat, die er demberuflichen Alltag zuordnet. Knapp über 70% der Arbeitnehmer sagen,dass sie mit dem Sport- und Gesundheitsangebot seitens des eigenenArbeitgebers zufrieden sind.Rund die Hälfte der Arbeitgeber bietet interne Gesundheitskurseoder Betriebssport-Angebote an. Mitgliedschaft oder Zuschüsse fürFitnessstudios oder Schwimmbad oder andere extern Gesundheitskurseoder Sportangebote macht ein Drittel der Unternehmen. Der größte Teilder Kurse und Trainings findet außerhalb der Arbeitszeit statt (65%).Die befragten Arbeitnehmer schauen auch unabhängig von Angebotendes Arbeitgebers auf die eigene Gesundheit. So sagen 4 von 5Befragten, dass sie sich auch privat mindestens einmal pro Wochesportlich betätigen.Über die StudieIndeed hat im Oktober 2017 2.688 Arbeitnehmer in Deutschlandbefragt, ob ihr Arbeitgeber Sport-/Gesundheitsangebote macht. 4 von10 Arbeitnehmern (38,09%) haben dies bejaht. Die Auswertung basiertauf den Ja-Antworten.Über IndeedÜber Indeed suchen mehr Menschen nach ihrem nächsten Job als überjede andere Jobseite. Indeed bietet Kandidaten über Desktop undmobile Endgeräte Zugang zu Millionen von Jobs in über 60 Ländern undin 28 Sprachen. Insgesamt mehr als 200 Millionen Menschen nutzenIndeed jeden Monat für die Jobsuche, um ihren Lebenslauf hochzuladenoder um sich über potenzielle Arbeitgeber zu informieren. Indeed istdie wichtigste Quelle für externe Einstellungen für Tausende vonUnternehmen (Quellen. SilkRoad & iCMS). Weitere Informationen:de.indeed.comDie Ergebnisse im DetailGibt es seitens Ihres Arbeitgebers Sport-/Gesundheitsangebote für dieAngestellten?Ja, interne Angebote: 24,4%Ja, externe Angebote: 13,7%Nein: 61,9%Nehmen Sie eines oder mehrere dieser Angebote wahr?Ja 41,8%Nein 58,2%Welche Angebote macht Ihr Arbeitgeber? (Mehrfachnennungen möglich)Interne Gesundheitskurse 47,9%Interne Betriebssport-Angebote 45,7%Mitgliedschaft oder Zuschuss für Fitnessstudio/Schwimmbad 32,2%Extern Gesundheitskurse oder Sportangebote bei einem spezialisiertenAnbieter 30,7%Welche internen oder externen Gesundheits-/Sportkurse bietet IhrArbeitgeber konkret an und welche nehmen Sie wahr? (Mehrfachnennungenmöglich)Art Wird angeboten Nehme ich wahrRückentraining 67,5% 20,3%Fitness 65,0% 16,5%Kurse zur Entspannung oder Stressbewältigung 50,4% 10,6%Ernährungskurse 36,9% 7,7%Yoga 36,7% 6,2%Ballsportarten 39,2% 6,3%Finden die Angebote während oder außerhalb der Arbeitszeit statt?Außerhalb der Arbeitszeit 64,7%Während der Arbeitszeit 16,2%Beides 19,0%Sind Sie mit der Gesundheits-/Sportangebot Ihres Arbeitgeberszufrieden?Ja: 71,3%Nein: 28,7%Denken Sie, dass die Sport-/Gesundheitsangebote von Arbeitgeberseitegrundsätzlich sinnvoll sind?Ja: 94,6%Nein: 5,4%Welche Beschwerden, die Sie Ihrem Berufsleben zuordnen, würden Siegerne mehr durch Sport kompensieren? Rückenbeschwerden: 65,1%Stress: 50,3%Ich würde gerne allgemein vorbeugen: 39,7%Regelmäßige Kopfschmerzen: 18,8%Fehlende Konzentrationsfähigkeit: 15,4%Magenbeschwerden: 7,5%Andere: 1,4%Habe keine Beschwerden: 11,8%Sind Arbeitgeber, die ein umfangreiches Sport- und Fitnessangebot zuihren Zusatzleistungen zählen für Sie attraktiver als andere?Ja: 72,6%Nein: 27,4%Unabhängig von Sport-/Gesundheitsangeboten Ihres Arbeitgebers,treiben Sie in Ihrer Freizeit regelmäßig (mindestens einmal proWoche) Sport oder tun etwas anderes für Ihre Gesundheit?Ja: 77,2%Nein: 22,8%