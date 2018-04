"Fit in den Frühling": "ZDFzeit" mit großem Bewegungs-Check (FOTO)

Mainz (ots) -Fit werden in nur acht Wochen? "ZDFzeit" macht am Dienstag, 10.April 2018, 20.15 Uhr, den großen Bewegungs-Check mit vier Kandidatenzwischen 22 und 62 Jahren. Und klärt dabei Fragen wie: WelcheSportart passt zu wem? Was taugen Trackingbänder und andereFitnessprodukte? Und was macht eher fit - Laufen, Radfahren, Yogaoder Gerätetraining?"ZDFzeit" macht den großen Bewegungs-Check mit vier ganzunterschiedlichen Kandidaten. Sandra (47) will mehr Ausdauer habenund dabei gern ein paar Kilos verlieren. Auf dem Rad kämpft sich dieSchauspielerin und Entertainerin ihrem Ziel entgegen. Horst (62) istImmobilienmakler, will mindestens fünf Kilo abnehmen und endlichwieder beweglich sein. Ob das mit Yoga gelingt? Kinderarzt Thomas(48) fehlt es an Ausdauer, die er mit Lauftraining bekommen will. UndStudentin Laura (22) wünscht sich mehr Kraft sowie hier und dasichtbar modellierte Muskeln, weswegen sie ins Fitnessstudio geht.Wer von den Kandidaten schafft es, in nur acht Wochen seine Fitnessspür- und messbar zu steigern?Sportmediziner der Universität Mainz überwachen die Fortschritte,Sport-Experten kommentieren den Trainingserfolg und geben wertvolleTipps.https://presseportal.zdf.de/pm/zdfzeit-fit-in-den-fruehling/http://zeit.zdf.dehttp://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFhttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/zdfzeitPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell