Fit For Fire Fighting? - Fitnesstipps für freiwillige Feuerwehrleute und einen sicheren Einsatz (AUDIO)

Anmoderationsvorschlag:Keller auspumpen, Brände löschen, Leben retten: In vielen Regionenrückt dafür nicht die Berufsfeuerwehr, sondern die FreiwilligeFeuerwehr aus. Bei der arbeiten hierzulande mehr als eine MillionMenschen ehrenamtlich. Welche Grundvoraussetzungen sie dafürmitbringen müssen und wie sie dabei im Falle eines Unfallsabgesichert sind, verrät uns (zum Tag des Ehrenamtes am 05.12.) HelkeMichael.Sprecherin: Ohne die ehrenamtlichen Helfer der FreiwilligenFeuerwehr würde es in vielen Regionen oft so richtig brenzlig werden.Und es werden auch immer wieder helfende Hände gesucht. Wereinsteigen will, der sollte:O-Ton 1 (Julian Mädrich, 13 Sek.): "Hilfsbereit sein, man solltezuverlässig sein, man sollte gern im Team arbeiten können. Man solltenatürlich auch Spaß an Technik haben. Und eins ist ganz, ganzwichtig: Man sollte auch seiner Gesundheit einen Stellenwertbeimessen und natürlich auch der körperlichen Fitness."Sprecherin: So Julian Mädrich von der Unfallkasse Rheinland-Pfalzin der deutschen gesetzlichen Unfallversicherung, die denfreiwilligen Feuerwehrleuten mit Rat und Tat zur Seite steht.O-Ton 2 (Julian Mädrich, 23 Sek.): "Feuerwehrunfallkassen undUnfallkassen in Deutschland versichern Feuerwehrangehörige undunterstützen sie auch im Bereich der Prävention. Ein hervorragendesMittel im Bereich der Prävention sehen wir in der Fitness und deshalbunterstützen wir die Feuerwehrangehörigen auf unterschiedliche Artund Weise. Das reicht von erstellten Broschüren, die als Handreichungzur Verfügung stehen, bis hin zu Seminarangeboten. Wir bilden sogareigene Feuerwehrsport-Coaches aus, die vor Ort sich um Feuerwehrsportkümmern."Sprecherin: Zusätzlich bietet die Unfallkasse Rheinland-Pfalz imInternet ein neues Trainingstool mit 300 verschiedenen Videosequenzenan.O-Ton 3 (Julian Mädrich, 27 Sek.): "Und zwar Videosequenzen mitsportpraktischen Übungen, wo es zu jedem Video auch eine eigeneÜbungsbeschreibung gibt. Und diese Videosequenzen helfen denFeuerwehrangehörigen vor Ort, einfach ein spannendes undabwechslungsreiches Training zu gestalten. Das Highlight desProgramms ist der Trainingsplaner, mit dessen Hilfe mit wenigenKlicks eine komplette Stunde zusammengestellt werden kann. Neben demTrainingsplaner gibt es natürlich auch noch Theorieinfos zumVersicherungsschutz, zur Ersten Hilfe und auch zur Unfallpräventionbei allgemeinen Sportangeboten."Abmoderationsvorschlag:Übrigens: Nicht nur Feuerwehrleute, sondern jeder, der durch Sportetwas für seine Gesundheit tun will, kann das neue Trainingstoolnutzen. Einfach mal im Internet auf der Seite der UnfallkasseRheinland-Pfalz - www.ukrlp.de - auf den Reiter Feuerwehr klicken.