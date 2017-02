Fit mit Biathlon-WM-Star Dorothea Wierer / Hübsch, erfolgreich, fit: Biathlon-Weltcup-Siegerin Dorothea Wierer zeigt drei Bodyweight-Übungen, die jeder einfach und überall nachmachen kann. (VIDEO)

Hochfilzen (ots) -Am 8. Februar 2017 startet die Biathlon-Weltmeisterschaft imösterreichischen Hochfilzen. Biathlon-Star Dorothea Wierer zählt zuden ganz heißen Medaillen-Kandidaten. Die 26-jährige Südtirolerinstellt ihre drei Lieblings-Fitnessübungen vor, die sie fit für die WMmachen. Wer diese Übungen in seinen Alltag integriert, darf sich dannauch mit etwas Süßem belohnen - ohne ein schlechtes Gewissen haben zumüssen. Am besten wie Dorothea Wierer mit einer leckerenNapolitaner-Waffel oder Schokolade von Team-Sponsor Loacker. Diegenehmigt sogar Patrick Oberegger, Trainer der italienischenNationalmannschaft: "Schokolade beispielsweise aktiviert beim Verzehrdas Belohnungssystem. Der Neurotransmitter Dopamin wirdausgeschüttet, außerdem setzt der Körper Endorphine frei,körpereigene Opiate. Auf diese Weise haben Loacker SchokoladentafelnEffekte, die sich positiv auf das Wohlbefinden der Athletenauswirken", erklärt Patrick Oberegger, Trainer der italienischenNationalmannschaft.1. UnterarmstützLos geht es mit einem Klassiker, der für mehr Rumpfstabilitätsorgt und dabei den ganzen Körper trainiert: der Unterarmstütz, auchbekannt als "Plank". Ober- und Unterarme bilden dabei einen rechtenWinkel. Die Ellbogen sind direkt unter den Schulten und die Beinebilden mit dem Rücken eine gerade Linie. Wichtig: Gesäß undBauchmuskulatur anspannen! Wer den Schwierigkeitsgrad erhöhen möchte,hebt alle 5 Sekunden abwechselnd ein Bein an. Dauer: min. 30 Sekundenhalten2. AusfallschritteMit Ausfallschritten trainiert Dorothea in wenigen Minuteneffektiv Oberschenkel und Gesäß. Aus dem hüftbreiten Stand zuerst mitdem rechten Bein in den Ausfallschritt. Das linke Knie ist wenigeZentimeter über dem Boden - je tiefer, desto anspruchsvoller dieÜbung. Mit der Ferse des vorderen Fußes dynamisch abdrücken undzurück in die Ausgangsposition. Nun mit dem linken Bein in denAusfallschritt und anschließend im Wechsel. Das vordere Knie istdabei über dem Fußgelenk. Es ist stabil und gerade und sollte nichtnach innen kippen. Der Bauch ist angespannt. Wiederholungen: 8 bis 12pro Seite3. SchwimmerDer Schwimmer trainiert die Muskulatur in Rücken, Schultern,Beinen und Gesäß. Genau die Muskeln, die Dorothea auch im Biathlonbeansprucht. In Bauchlage die Arme nach vorne ausstrecken und dieBeine anheben. Nun diagonal paddeln, d.h. zuerst den rechten Arm unddas linke Bein heben und dann linken Arm, rechtes Bein. DieHandflächen sind zueinander gedreht und die Daumen zeigen nach oben.Von den Fingerspitzen bis zu den Zehen ist der Körper angespannt.Dauer: min. 30 SekundenDorotheas Empfehlung: Drei - vier Mal die Woche drei Durchgängemit jeweils 20-30 Sekunden Pause zwischen den Übungen.Steckbrief Dorothea WiererGeburtstag: 3. April 1990Geburtsort: Bruneck, ItalienGröße: 1,58 mGewicht: 60 kgWeltcup-Debüt: 2009Erfolge: 4 Weltcupsiege (2x Einzel, 1x Massenstart, 1x Staffel),Olympia-Bronze (2014 Staffel), WM-Silber (2016 Verfolgung),2x WM-Bronze (2013 & 2015 Staffel)Team-Sponsor: LoackerPressekontakt:Hansmann PR, Marcel Brunnthaler, Tel. 089/3605499-11,m.brunnthaler@hansmannpr.deOriginal-Content von: Loacker, übermittelt durch news aktuell