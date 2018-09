"Fit & Aktiv" - Olympiasiegerin Viktoria Rebensburg macht die Kids fit für den Herbst (AUDIO)

Piding (ots) -Anmoderationsvorschlag: Die Tage werden kürzer, der Himmel grauerund ständig gerät man in einen Nieselregen - kein Wunder, dass dieLaune im Herbst oft auf Talfahrt ist und man sich irgendwie schlapperund kraftloser fühlt, als noch im Sommer - aber dagegen kann man zumGlück was tun! Eine, die das ganze Jahr über fit ist und ihreKraftreserven auch im Herbst mobilisieren kann, ist OlympiasiegerinViktoria Rebensburg: Sie gehört zu den schnellsten Skirennfahrerinnender Welt und engagiert sich mit ihrem Projekt "Fit & Aktiv" fürKinder. Und sie weiß, wie wir die Kinder - und natürlich auch uns -in der dunklen Jahreszeit fit halten können! Oliver Heinze verrät unsmehr.Sprecher: Die Skirennfahrerin Viktoria Rebensburg hat ein ganzklares Konzept gegen herbstliche Trägheit:O-Ton 1 (Viktoria Rebensburg, 21 Sek.): "In erster Linie ist malwichtig, dass man sich ausreichend bewegt. Das ist definitiv das Aund O. Dazu gehört eine gesunde und ausgewogene Ernährung, um auch inder Winterzeit mit vielen Vitaminen versorgt zu werden, abernatürlich auch mit Kalzium, das gerade bei Kindern eine sehr großeRolle spielt, damit man starke Knochen und gesunde Zähne hat."Sprecher: Und weil ihr die gesunde Entwicklung von Kindern so wichtigist, hat die Sportlerin ein Programm entwickelt, das Kindern dabeihilft, fit und aktiv zu bleiben.O-Ton 2 (Viktoria Rebensburg, 32 Sek.): "Ich möchte Kinder dafürsensibilisieren, dass ihre eigene Gesundheit das wichtigste Gut istund dass sie da auch die Verantwortung für ihre Gesundheitübernehmen. Bei meinem Projekt "Fit & Aktiv" gibt's fünf Bereiche.Das sind Ernährung, Bewegung, Entspannung, Vorsorge undSelbstwirksamkeit. Das Ganze haben wir so konzipiert, dass es ineiner mobilen Erlebniswelt auf die Straßen geht, damit die Kinder dieMöglichkeit haben, spielerisch ihre eigene Gesundheit kennenzulernenund auch sich dafür begeistern zu lassen."Sprecher: Und gesund und echt gut wird's obendrein.O-Ton 3 (Viktoria Rebensburg, 16 Sek.): "Einer meiner Partner istdabei die Molkerei Berchtesgadener Land. Ihre Bio-Alpenmilch-Produktesind aufgrund der hohen Qualität ideal für die Kinder und ihreErnährung, damit sie einfach auch viel Energie für ihren Schultag undden Sport haben können."Sprecher: Neben dem richtigen Essen - das nicht nur gut, sondernauch gesund und abwechslungsreich sein sollte - spielen aber auchandere Faktoren eine wichtige Rolle für fitte Kids:O-Ton 4 (Viktoria Rebensburg, 20 Sek.): "...bewusste Entspannung,regelmäßige Vorsorge und natürlich die Entwicklung von mentalerStärke. Das sind die wichtigsten Bausteine. Und so, wie ich das ebenals Leistungssportlerin in meinen Trainings- und Wettkampfalltagintegriere, können auch die Kinder darauf achten, das in ihrenSchulalltag und in ihr Schuljahr zu integrieren."Abmoderationsvorschlag:Sie sind jetzt neugierig geworden und wollen mehr erfahren? Infosrund um das Projekt von der Olympiasiegerin Viktoria Rebensburg undden Milchprodukten der Molkerei Berchtesgadener Land finden Sie imNetz auf bergbauernmilch.de.Pressekontakt:Milchwerke Berchtesgadener Land Chiemgau eGBarbara Steiner-HainzHockerfeld 5-883451 PidingTel: +49 8651 / 7004 - 1150Barbara.Steiner-Hainz@molkerei-bgl.deOriginal-Content von: Milchwerke Berchtesgadener Land, übermittelt durch news aktuell