Fit mit ALDI und Sophia Thiel: Textil-Kooperation mit Fitness-Influencerin (FOTO)

Essen/Mülheim a. d. Ruhr (ots) -ALDI bringt gemeinsam mit YouTube-Star Sophia Thiel eine exklusiveSportkollektion auf den Markt. Ab dem 29. April können sichFitness-Fans auf die Sportsachen der bekannten Bloggerin freuen. DieKollektion umfasst insgesamt 24 Teile und ist deutschlandweit inallen Filialen von ALDI Nord und ALDI SÜD erhältlich.Stylisch trainieren mit Sophia Thiel: Der Discounter ALDI launchterneut eine Modekollektion, die in Zusammenarbeit mit derInfluencerin entstanden ist. Für ALDI SÜD ist es bereits die zweiteKooperation mit der Fitness-Ikone. In diesem Jahr sind die modischenBekleidungsstücke von Sophia Thiel erstmals auch bei ALDI Norderhältlich. Von bunt gemusterten Leggins, über Tops und Shirts bishin zu praktischen Sneakern: Die Kollektion bietet alles, was manbraucht, um sich beim Training rundum wohl zu fühlen. In diesem Jahrneu sind außerdem verschieden designte Bikinis und Flip Flops.Angesagtes Design zum ALDI PreisPassend zur Aktion gibt Sophia Thiel auf den Online- undSocial-Media-Kanälen von ALDI Tipps rund um die Themen Training undErnährung. Seit einigen Jahren begeistert die 24-Jährige ihreFollower im Netz mit Trainings, Workouts und vor allem ihrer eigenenGeschichte. Mittlerweile ist sie ein Star in der Fitness-Szene, zähltüber 1,3 Millionen Abonnenten allein auf Instagram und hat seitNeuestem sogar ein eigenes Magazin. Auf die zweite Kollektiongemeinsam mit ALDI ist die in München lebende Influencerin besondersstolz: "Ich freue mich total, durch die Kooperation mit ALDI SÜD undjetzt auch mit ALDI Nord noch mehr Fitness-Begeisterte erreichen zukönnen. Die erste Kollektion war schon richtig schön, aber dieseübertrifft nochmal alles", sagt Sophia Thiel. Neben dem günstigenPreis überzeuge die neue Sport-Linie vor allem durch ihr angesagtesDesign. "Die neue ALDI Kollektion ist jung, modern und soll noch mehrLust aufs Training machen", so Thiel.Die Kollektion ist in den Größen S bis L bzw. in den Schuhgrößen38 bis 41 zum gewohnt günstigen ALDI Preis erhältlich. Ein komplettesSport-Outfit, bestehend aus einer Shorts und einem T-Shirt, gibt esbereits für rund 18 Euro. Mehr Informationen in der Fitnesswelt vonALDI Nord und dem Blog von ALDI SÜD sowie auf den jeweiligen SocialMedia-Kanälen. Instagram-Follower der beiden Discounter können sichaußerdem unter den Hashtags #fitmitsophia und #sophiaforaldiinspirieren lassen.