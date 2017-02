FitX für die ganz frühen Vögel / Betreutes Training jetzt schon ab 6 Uhr (FOTO)

Essen (ots) -Die Fitnesskette mit Hauptsitz in Essen startet mit erweitertemBetreuungskonzept in das neue Jahr. Frühaufsteher können nun nocheher mit dem betreuten Training beginnen."Mehr Sport und Bewegung" zählt wohl mit zu den häufigstenVorsätzen, die Menschen sich für das neue Jahr vornehmen - und "KeineZeit" zu den häufigsten Ausflüchten, sich davor zu drücken. DieEssener Fitnesskette FitX hält dagegen. In ihren Studios können dieMenschen rund um die Uhr trainieren, 365 Tage im Jahr. Neu: SeitJanuar werden die Betreuungszeiten durch Trainer deutschlandweitausgebaut. Frühaufstehern steht nun schon ab 6 Uhr, statt wie bisher8 Uhr morgens ein Trainer zur Verfügung. Ein Probetraining mit einemTrainer, bei dem ein persönlicher Trainingsplan erstellt und wichtigeTipps zum Training gegeben werden, ist nun ab 8 Uhr morgens (frühererst ab 9 Uhr) möglich."In der heutigen Zeit wird alles flexibler", erklärt LesleySteinbuss, Sprecherin bei FitX. "Wir beobachten die Bedürfnisseunserer Mitglieder sehr genau und haben festgestellt, dass immer mehrMenschen sehr früh morgens mit dem Training beginnen und dabei vonunserem Trainerpersonal betreut werden möchten. Dem kommen wir mitunserem erweiterten Betreuungskonzept jetzt nach."Ermöglicht wird diese umfassendere Betreuung über ein neues undoptimiertes Personalkonzept, das die Dienste der jeweiligenStudioteams entsprechend anpasst. Aktuell sind insgesamt rund 1.000Mitarbeiter deutschlandweit in den aktuell 49 FitX-Studios imEinsatz. Die Trainer haben eine intensive Ausbildung am FitX-eigenenSchulungszentrum durchlaufen und sichern so einheitlicheQualitätsstandards.Gleichzeitig reagiert FitX mit den Veränderungen auf dieEntwicklungen am Markt und differenziert sich mit seinemPremiumangebot somit noch stärker im wachsenden Discountsegment. Lautder Deloitte-Studie "Der deutsche Fitnessmarkt 2016" kann die Brancheauf ein stabiles Wachstum zurückblicken. Demnach waren in Deutschlandinsgesamt 9,5 Millionen Menschen als Mitglied in einem Fitnessclubregistriert, 4,2 Prozent mehr als noch im Vorjahr. Vor allem Ketten,also Betreiber mit fünf oder mehr Einrichtungen, konnten ihreMitgliederzahlen mit über 15 Prozent erhöhen. Die Studie führt dasWachstum vor allem auf das Discountsegment zurück, das besonders vondem Zuwachs profitieren konnte. Tendenz steigend, denn die Studiegeht auch weiterhin von steigenden Mitglieder- und Umsatzzahlen aus.Auch FitX setzt auf Expansion: Für 2017 plant das Unternehmen dieEröffnung von durchschnittlich 15 weiteren Fitnessstudiosdeutschlandweit."Wir freuen uns natürlich über diese positive Entwicklung. Mit derErweiterung unseres Betreuungskonzeptes heben wir uns imDiscountsegment noch stärker ab und setzen neue Maßstäbe in derFitnessbranche", so Lesley Steinbuss. "Der Markt entwickelt sichständig weiter - und wir wollen dieser Entwicklung einen Schrittvoraus sein. Dabei behalten wir kontinuierlich die Bedürfnisseunserer Mitglieder im Blick. So haben wir zum Beispiel erst imNovember mit dem neuen Kursangebot X-Life ein sanftes Training fürältere und mobilitätseingeschränkte Menschen eingeführt."Über FitX:FitX ist ein im Jahr 2009 gegründeter Anbieter von Fitnessstudiosmit Hauptsitz in Essen, der bereits zahlreiche Studiosdeutschlandweit betreibt. Die FitX Fitnessstudios bieten aufmindestens 2.500 qm viel Platz für Kraft- und Ausdauertraining undsind rund um die Uhr, an 365 Tagen im Jahr, geöffnet. Darüber hinaussetzt FitX mit seinem umfangreichen Kursangebot ClassX neue Maßstäbein der Welt von Gruppen-Fitnesskursen.Jedes FitX-Studio setzt sich aus den sieben TrainingsbereichenKursraum, Trainingsfläche, Cardio, Zirkel, Lady Gym, Turnecke undeinem separaten Freihantelbereich zusammen. So finden Fitnessanfängerund -profis jeder Alters- und Leistungsgruppe das richtigeTrainingsangebot. Kostenfreie Mineraldrinks und Parkplätze stehen denMitgliedern ebenfalls zur Verfügung. Komplizierte Preisstrukturengibt es nicht, die 15 Euro Monatsbeitrag (bei 12 MonatenVertragslaufzeit, zzgl. einmalig 29 Euro Aktivierungspauschale fürdie X-Card) enthalten alle Leistungen. Mitglieder können in jedemFitX Fitnessstudio deutschlandweit trainieren. Mit seinem Claim "FORALL OF US" unterstreicht das Unternehmen seine Kernbotschaft "BeiFitX ist jeder willkommen". Die Marke zeigt, dass Fitness undGesundheit keine Zielgruppe kennt, sondern für alle da ist. WeitereInformationen unter http://www.fitx.de/.Pressekontakt:Lesley SteinbußReferentin UnternehmenskommunikationTelefon: 0201 8067457-62E-Mail: Presse@fitx.deOriginal-Content von: FitX, übermittelt durch news aktuell