Fiskus hat bereits mehr als 1,1 Mrd. Euro aus Cum-Ex-Geschäften zurückgeholt

Berlin (ots) - 'Capital'-Umfrage bei den Finanzministerien:Weitere Milliarde Euro an zu Unrecht erstatteten Steuern steht nochausBerlin, 21. November 2018 - Banken, Fonds und Privatanleger habennach Informationen des Wirtschaftsmagazins 'Capital' mehr als 1,1Milliarden Euro an zu Unrecht erstatteten Steuern aus sogenanntenCum-Ex- und Cum-Cum-Aktien-Deals an die Finanzbehörden der Länderzurückgezahlt. Das ist das Ergebnis einer 'Capital'-Umfrage für dieDezember-Ausgabe (EVT 22. November) unter den 16 Finanzministeriender Länder. Danach beziffern die Ressorts den Steuerschaden ausdiesen Geschäften bisher auf etwa 2,2 Mrd. Euro. Die höchstenRückforderungen hat wegen des Bankenstandorts Frankfurt das LandHessen mit 1,3 Mrd. Euro, gefolgt von Bayern mit 639 Mio. Euro.Nordrhein-Westfalen verweigerte die Auskunft.Gemessen an den eigenen Schätzungen hat sich der Fiskus damit dieHälfte der Steuerausfälle zurückgeholt. Allein in Hessen sind rund770 Mio. Euro erstattet worden, Bayern nahm 134 Mio. Euro ein,Hamburg 170 Mio. Euro. Baverns Finanzministerium erklärte, manverlange noch in diesem Jahr eine Rückzahlung von 352 Mio. Euro.Pressekontakt:Timo Pache, Chefredaktion 'Capital'Telefon: 030/220 74-5125E-Mail: pache.timo@capital.dewww.capital.deOriginal-Content von: Capital, G+J Wirtschaftsmedien, übermittelt durch news aktuell