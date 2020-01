Fiskus fördert Nachhaltigkeit: Dachsanierung mit Schiefer spart Steuern (FOTO)

Mayen (ots) - Mit bis zu 20 Prozent der Investitionskosten werden Hausbesitzerjetzt auch bei einer kompletten Dach- und Fassadensanierung staatlich belohnt.Wer die Gebäudehülle nach bestimmten Mindestanforderungen neu dämmt,klimaschonend Energie spart und dabei beispielsweise die Eindeckung mit demnachhaltigen Naturstein Schiefer erneuert, kann nach der aktuellen"Energetischen Sanierungsmaßnahmen-Verordnung" bei selbstgenutzten Gebäudenjetzt erstmals die kompletten Aufwendungen absetzen. Verteilt auf drei Jahrewird die Einkommensteuer entsprechend reduziert, was - je nach Steuerschuld -bis zu 20 Prozent der Gesamtkosten abdecken kann. In den Vorjahren wurdelediglich die Dämmung gefördert. Schiefer mit einer Haltbarkeit von weit mehrals 70 Jahren gilt als eine der robustesten und langlebigsten Dach- undFassadenbekleidungen überhaupt. Das neue Rathscheck Schiefersystem vereint dabeinatürliche Ressourcen mit modernem Design, einfacher Montage und grünerEnergiegewinnung: In das Rastersystem lassen sich erstmals sowohl auf dem Dachals auch an der Wand flächenbündig effiziente Photovoltaikelemente integrieren.Voraussetzung für den Steuererbonus ist die Bestätigung der Sanierungsmaßnahmen- die bis zu einem Höchstbetrag von 200 000 Euro pro Gebäude förderfähig sindund maximal 40 000 Euro Steuerersparnis bringen können - durch Fachunternehmen.Infos und kostenlose Bauherrenberatung zum Rathscheck Schiefersystem mitvollintegrierbaren Solarstromerzeugern: www.schiefer.de oder RathscheckSchiefer, Telefon 02651 955110.Weitere Fotos und Infos zu den Themen Dach, Fassade und Schiefer aufwww.bautipp.netPressekontakt:Rathscheck Schiefer, Dirk Ackermann, Telefon 02651 9550, oder UweSchöllkopf, Tel. 02631 99960.Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/19039/4504424OTS: Rathscheck SchieferOriginal-Content von: Rathscheck Schiefer, übermittelt durch news aktuell