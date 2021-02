Fisker Aktie: Zweites EV-Modell mit Foxconn!

Der Hersteller von Elektrofahrzeugen Fisker Inc. (NYSE:FSR) gab am Mittwoch einen Fertigungsdeal mit dem Zulieferer von Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. (OTC:HNHPF) bekannt, der im Volksmund als Foxconn bekannt ist.

Das in Kalifornien ansässige Unternehmen Fisker gab bekannt, dass es eine Absichtserklärung mit Foxconn für ein Projekt mit dem Codenamen “PROJECT PEAR” unterzeichnet hat, um ein bahnbrechendes ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung