Fisker-Aktie: Wo bleibt die Unterstützung der Regierung?

Der CEO von Fisker Inc. (NYSE:FSR), Henrik Fisker, forderte am Donnerstag die Bundesregierung mit dem Vorschlag “75 und mehr für 55 und weniger” auf, die bestehenden Anreize für Elektrofahrzeuge in den USA zu verbessern, um die globale Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten und die Akzeptanz zu beschleunigen.

Was geschah

In einem LinkedIn-Post schlug Fisker vor, einen zusätzlichen Rabatt von 10 Dollar pro Meile zertifizierter Reichweite ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung