Fisker Aktie: Unternehmen unterstreicht Pläne zur Einführung von EVs!

Fisker (NYSE:FSR) hob während seiner Gewinnmitteilung für das dritte Quartal seine Produktionspartnerschaft mit dem Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) Zulieferer Foxconn Technology Co Ltd. (OTC:FXCOF), eine Vereinbarung zur Batterielieferung mit dem chinesischen Batterieunternehmen CATL und die Produktion seines ersten Ocean SUV hervor. Fisker bestätigte, dass das Unternehmen im November 2022 mit der Produktion des Ocean in Zusammenarbeit mit dem Automobilzulieferer Magna Steyr beginnen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung