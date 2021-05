Fisker Aktie: Fisker wird nicht in Bitcoin investieren!

Fisker Inc. (NYSE:FSR) plant nicht, in Bitcoin zu investieren oder die Kryptowährung als Zahlungsmittel zu akzeptieren, sagte CEO Henrik Fisker gegenüber CNBC während der Closing Bell am Montag.

Was geschah

Fisker sagte CNBC, dass Bitcoin keine “nachhaltige Lösung” ist, schloss aber nicht aus, jemals eine Kryptowährung zu akzeptieren, und fügte hinzu, dass es im Moment kein Fokus für das Elektrofahrzeug-Startup ist.

