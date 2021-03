Fisker Aktie: Fisker CEO’s Tweet enthüllt zusätzliche Details für Project Pear EV!

Der Vorstandsvorsitzende und CEO von Fisker Inc. (NYSE:FSR), Henrik Fisker, twitterte am Mittwoch zusätzliche Details über das “bahnbrechende” Projekt PEAR, das in Zusammenarbeit mit Hon Hai Precision Industry Co, Ltd. (ADR,OTC:HNHPF) geplant ist. In einer Reihe von Beiträgen auf Twitter machte sich Fisker (@HenrikFisker) daran, Investoren und Kunden mit zusätzlichen Details zu den neuen Elektrofahrzeugen zu begeistern, die das Unternehmen im ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung