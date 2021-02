Fisker Aktie: “Echte Marktchancen”?

Fisker Inc. (NYSE:FSR) Gründer und CEO sagte CNBC in einem Interview am Donnerstag, dass sein Elektrofahrzeug-Startup “echte Marktchancen” in Kunden sieht, die jedes Jahr ein neues Auto kaufen, anstatt sich nur darauf zu konzentrieren, Marktanteile vom EV-Marktführer Tesla Inc. zu gewinnen. (NASDAQ:TSLA).

Henrik Fisker äußerte sich, nachdem Jim Cramer, der Moderator der CNBC-Sendung “Mad Money”, ihn gefragt hatte, wie das Design ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung