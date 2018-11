Fiskars: Holzhacken leicht gemacht - Fünf Tricks vom Förster (FOTO)

Eschborn (ots) -Einen Hauklotz, einen Holzstapel, eine Axt: So lautet die Formelzum Glück. Seit Jahrtausenden ist sie unverändert. Irgendwiearchaisch, irgendwie zeitlos. Wer das Gefühl nicht kennt, wenn nacheinem gezielten Hieb, das Scheit zerbricht, sollte das schleunigständern. Worauf es dabei ankommt, erklärt Förster und Fiskars-ExperteJürgen Greißner. Denn Brennholz machen ist für ihn Muss und Muse. UndKaminfeuer wärmt sowieso am besten.01 | Werkzeugwahl entscheidetWer Holz spalten möchte, braucht eine Spaltaxt - soweit so klar.Für die optimale Spaltleistung ist jedoch die Größe entscheidend. DieLänge vom Kopfansatz bis zum Stielende sollte der Armlänge desNutzers entsprechen. Außerdem wichtig: das Kopfgewicht. Es sollte nurso schwer sein, dass sich die Axt aus dem Handgelenk heraus hebenlässt.02 | Erst lesen, dann spaltenZugegeben, ein ordentlicher Wumms kann beim Holzspalten nichtschaden. Das heißt jedoch nicht, dass Kraftprotze zwangsläufig imVorteil sind. Denn wer vor dem Spalten das Holz liest, spart mitunterviel Energie. Häufig ziehen sich feine Risse durch das Holz. Diesegilt es zu erkennen, da sie die Bruchlinie vorgeben. Schlägt mantreffsicher dort hinein, genügt manchmal schon ein Hieb und dieStammrolle bricht entzwei.03 | Von außen wegspaltenBei verwachsenen Holzstücken reicht ein Schlag meist nicht aus.Denn sie brechen selten glatt in zwei Hälften. Um sie trotzdem zuspalten, sollten Holzhacker von außen nach innen spalten. Das heißt,Hieb für Hieb schmale Scheite abzuschlagen, bis sich die Rolle nichtweiter zerkleinern lässt. Wenn dabei kleine Scheite herauskommen, istdas kein Problem. Denn die eignen sich bestens, um ein Feuer in Gangzu bringen.04 | Sicher ist sicherEine gute Spaltaxt ist ein unschlagbares Werkzeug - und geradedeswegen verdammt scharf. Fehlschläge sollte man sich keine erlauben.Selbst erfahrene Waldarbeiter wissen: Beim Holzhacken kann immeretwas passieren. Deshalb ist Schutzkleidung ganzjährig Pflicht. Dazugehören festes Schuhwerk (idealerweise mit Stahlkappen), Handschuheund eine Schutzbrille. Denn sicher ist sicher!05 | Brennwert nicht überschätzenEiche und Buche sind als Heizmaterial besonders gefragt. DerGrund: Sie besitzen unter den heimischen Hölzern den höchstenBrennwert, rund 2.100 Kilowattstunden pro Raummeter. Im Vergleichdazu kommen Nadelhölzer wie Fichte oder Tanne auf lediglich 1.500Kilowattstunden. Den Brennwert sollte man aber nicht zu sehrüberschätzen. Denn bei modernen Öfen macht die Wahl der Holzart nureinen geringen Unterschied in der Heizleistung. Hinzu kommt:Nadelhölzer sind im Vergleich zu anderen Holzarten meist günstiger.Und nun ran ans Werk! Denn wer sich an einem prasselndenKaminfeuer wärmen möchte, muss vorher ordentlich reinhauen. Doch mitunseren Experten-Tipps und Spaß am Spalten, sollte das kein Problemsein!Im Auftrag von Fiskars:Pressebüro Fiskars Germany GmbHHannah SchnetterfischerAppelt, relations GmbH | Im Zollhafen 24 | D-50678 Köln |GermanyTel. +49-221-56938-125Mail: fiskars@fischerappelt.deOriginal-Content von: Fiskars Germany GmbH, übermittelt durch news aktuell