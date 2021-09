Fisher Investments unterstützt nun über 100.000 Kunden weltweit

Camas, Wash (ots/PRNewswire) -Wichtiger Meilenstein im Hinblick auf die langfristige Mission erreichtFisher Investments - die in den USA ansässige Muttergesellschaft von Grüner Fisher Investments (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3302204-1&h=1228381434&u=https%3A%2F%2Fwww.gruener-fisher.de%2F&a=Gr%C3%BCner+Fisher+Investments) - hat jüngst die Marke von 100.000 Kunden weltweit geknackt, die sich über ihre vier Hauptgeschäftsbereiche verteilen: US-Privatkunden, Institutionelle Kunden, Internationale Privatkunden und 401(k)-Vorsorgelösungen. Grüner Fisher hat mit der langjährigen Präsenz in Deutschland, Österreich und der Schweiz und einem starken Wachstum dazu beigetragen. Grüner Fisher gehört zu den größten 3 Vermögensverwaltern (Handelsblatt 29.07.2021) und die Qualität der Vermögensverwaltung und des Kundenservices werden regelmäßig in der Fachpresse mit Spitzenplätzen ausgezeichnet. Dazu gehört die Anerkennung als Branchensieger bei den meistempfohlenen Vermögensverwaltern (F.A.Z. 11/2020) und als Nr. 1 der Vermögensverwalter in der Beratungsqualität (Private Banking Magazin 03/2021). Focus Money listet Grüner Fisher im Test der unabhängigen Vermögensverwalter als "herausragend" auf einem Spitzenplatz (Test 48/2020). GFI wurde als Top-Vermögensverwalter von Capital (2019) und als "Great Place to Work" (2020, 2021) von Great Places to Work ausgezeichnet.Die Einbindung in den globalen Fisher-Investments-Konzern hat erheblich zu diesen Erfolgen beigetragen. Fisher Investments wurde 1979 gegründet und stellt institutionellen Kunden seither eine einzigartige Strategie für Small-Cap-Value-Aktien zur Verfügung. Mitte der 1990er-Jahre weitete das Unternehmen sein Angebot an institutioneller Expertise und entsprechenden Dienstleistungen auch auf wohlhabende Investoren aus den USA aus. Ab dem Jahr 2000 setzte die Private Client Group von Fisher Investments ihre Expansion im Vereinigten Königreich, Kanada, Deutschland, Frankreich, Irland, Spanien, Italien und anderen europäischen Ländern, aber auch Australien und Japan fort.Anlässlich des Erreichens dieses Meilensteins sagte Ken Fisher, Gründer, Executive Chairman und Co-Chief Investment Officer von Fisher Investments: "Wir fühlen uns geehrt, dass uns so viele Kunden die Verwaltung ihrer Investments anvertrauen. Dies ist eine enorme Herausforderung, die wir sehr ernst nehmen, indem wir die Interessen unserer Kunden stets an die erste Stelle setzen. Das Erreichen dieses Meilensteins ist ein Ausdruck unserer engagierten Belegschaft, die unseren Kunden tagtäglich mit Integrität und Zielstrebigkeit Investmentlösungen bereitstellt."Damian Ornani, CEO von Fisher Investments, fügte hinzu: "Die Interessen der Kunden in den Vordergrund zu stellen, ist etwas, das in allen Ländern und Kulturen geschätzt wird. Es war schon immer Teil unserer Mission, das Investmentuniversum besser zu machen, und Unterstützung für 100.000 Kunden zu bieten, ist ein wesentlicher Meilenstein auf diesem Weg. Ich bin besonders stolz darauf, dass wir diesen Meilenstein nicht nur durch Neukundenakquise, sondern auch dadurch erreicht haben, dass wir unsere bestehenden Kunden binden konnten, von denen uns viele seit Jahrzehnten mit der Verwaltung ihrer Investments betrauen. Doch dies ist erst der Anfang und wir freuen uns darauf, unser Geschäft Kunde um Kunde weiter auszubauen." Der Zugang zu dieser Expertise in Deutschland, Österreich und der Schweiz ist vermögenden Privatkunden und institutionellen Kunden über Grüner Fisher Investments möglich.Über Grüner Fisher Investments:Grüner Fisher Investments (GFI) ist eine Vermögensverwaltungsgesellschaft mit eigenem Ermessensspielraum, die vorwiegend vermögende Privatpersonen, Familien und institutionelle Investoren wie Pensionsfonds oder Stiftungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz betreut. Grüner Fisher Investments ist Mitglied im Verband unabhängiger Vermögensverwalter Deutschland e.V. (VuV) und ist ein durch die BaFin lizensiertes und beaufsichtigtes Institut. Das Unternehmen ist eine deutsche Tochtergesellschaft von Fisher Investments in den USA, einem der größten unabhängigen Vermögensverwalter der Welt. Global wurden zum 30.06.2021 Vermögenswerte von mehr als 158 Mrd. EUR von Fisher Investments und seinen Tochterunternehmen verwaltet - über 121 Mrd. EUR für Privatinvestoren, 35 Mrd. EUR für institutionelle Investoren und 1 Mrd. EUR an Betriebsrenten für kleine und mittlere Unternehmen in den USA. Fisher Investments unterhält vier Hauptgeschäftsgruppen: US Private Client, Institutional, Private Client International und 401(k) Solutions, die einen globalen Kundenstamm bedienen. Der Gründer und Executive Chairman von Fisher Investments, Ken Fisher, schrieb von 1984 bis 2016 die Forbes-Kolumne "Portfolio Strategy" und ist damit der am längsten ununterbrochene Kolumnist in der Geschichte der Zeitschrift. In den letzten Jahren erschienen Ken Fishers Kolumnen durchgängig in den wichtigsten Medien in fast allen westeuropäischen Ländern, einschließlich Focus Money in Deutschland, sowie in wichtigen asiatischen Ländern, und damit in mehr Ländern und mit mehr Umfang als jeder andere Kolumnist in der Geschichte. Fisher ist außerdem Autor von 11 Büchern, darunter vier New York Times-Bestseller zum Thema Finanzen und Investieren.Weitere Informationen über die Grüner Fisher Investments GmbH finden Sie unter: www.gruener-fisher.de/ (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3302204-1&h=1553336019&u=https%3A%2F%2Furldefense.proofpoint.com%2Fv2%2Furl%3Fu%3Dhttps-3A__nam12.safelinks.protection.outlook.com_-3Furl-3Dhttps-253A-252F-252Furldefense.proofpoint.com-252Fv2-252Furl-253Fu-253Dhttp-2D3A-5F-5Fwww.gruener-2D2Dfisher.de-5F-2526d-253DDwMGaQ-2526c-253DgEfodRCPC4JkhUJoCUSCqA-2526r-253DkBXcwk6KhfmPh7AeEW9c-5FjmJw96zRfk1FLWtDLM1Wh8-2526m-253DSSDQfKbIMDt-5FtrAOVu-5F4GXKo2vgkjXGvfrAoMR3h41k-2526s-253DYIXLZ1CW-2DoKduozKhPeODvuZB0ZHRIb13dot-2DHOBEEo-2526e-253D-26data-3D04-257C01-257CKatharina.Grosskopf-2540edelman.com-257C46a29f9f75354503ea7608d909961282-257Cb824bfb3918e43c2bb1cdcc1ba40a82b-257C0-257C1-257C637551362459725425-257CUnknown-257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0-253D-257C3000-26sdata-3DpthYdqM59jrXW7-252Bj5Hdz-252FAYcuVX5gq8sFXIW2ZNgBYY-253D-26reserved-3D0%26d%3DDwMFAw%26c%3DgEfodRCPC4JkhUJoCUSCqA%26r%3DYqp89PRP0wg_J4rSAN3F1NiU49m3m5kJp0NT_Kprtug%26m%3DSJKkZV8r0CZ82l9C-d8xmM_y8jqbikorzYEdNOql1Tg%26s%3DrK5dnFJoLoSp32Ru-We2lRMwGt6LruSgP2Oqv4IfG4M%26e%3D&a=www.gruener-fisher.de%2F).DisclaimerSämtliche Veröffentlichungen in unserem Namen dienen ausschließlich zur Information und stellen weder eine individuelle Anlageempfehlung (Anlageberatung) noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, Derivaten oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Insbesondere handelt es sich dabei nicht um eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, Derivaten oder sonstigen Finanzinstrumenten. Einschätzungen, Meinungen und Bewertungen reflektieren ausschließlich die Auffassung des jeweiligen Verfassers zum Zeitpunkt der Erstellung. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung eines Produkts erlauben keine Prognosen für die Zukunft. Die in unseren Publikationen zum Ausdruck gebrachten Meinungen, Einschätzungen und Sichtweisen können sich ohne vorherige Ankündigung ändern.