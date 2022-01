Camas, Wash. (ots/PRNewswire) -Auszeichnung würdigt den Anlageausschuss des Unternehmens für eine Reihe qualitativer FaktorenFisher Investments, eine der weltweit größten unabhängigen Honorar-Anlageberatungen, wurde 2021 von Citywire Deutschland als bester Verwalter einer „Global Equity Blend"-Strategie ausgezeichnet. Mit den Citywire Deutschland Awards werden Anlageverwalter für bestimmte Strategien geehrt, die institutionellen Anlegern in Deutschland während der letzten drei Jahre (bis zum 31. August 2021) zur Verfügung standen.Citywire Deutschland bewertete über 16.000 Portfoliomanagerteams aus über 40 Ländern, um die Preisträger zu küren. In den Bewertungsprozess fließen unter anderem die aggregierte Erfahrung der Verwalter, das im Rahmen der Strategie verwaltete Vermögen und die Wertentwicklung im Vergleich zur Benchmark ein.„Wir sind stolz darauf, dass Citywire Deutschland unseren Anlageausschuss für seine Erfahrung und seine erfolgreiche Verwaltung globaler Aktienstrategien ausgezeichnet hat", meint Damian Ornani, der CEO von Fisher Investments. „Ein diversifizierter, globaler Anlageansatz ist ein Grundpfeiler unserer Anlagephilosophie, daher freuen wir uns darüber, für diese Strategie und den Wert, den sie unseren Kunden bietet, gewürdigt zu werden."„Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung durch eine so renommierte Organisation, vor allem in Anbetracht ihrer gründlichen analytischen Vorgehensweise und ihrer fundierten Kenntnis unserer Anlagestrategie", ergänzte Justin Arbuckle, Senior Executive Vice President der Institutional Group von Fisher Investments.Weitere Informationen über Fisher Investments erhalten Sie unter www.fisherinvestments.com.Über Fisher Investments Fisher Investments ist ein unabhängiger, gebührenbasierter Anlageberater. Zum 30.09.2021 verwalteten Fisher Investments und seine Tochtergesellschaften insgesamt ein Vermögen von mehr als 163 Mrd. € – über 127 Mrd. € für private Anleger, 33 Mrd. € für institutionelle Anleger und 1 Mrd. € für die Altersvorsorgepläne kleiner bis mittelgroßer US-amerikanischer Unternehmen. Fisher Investments ist in vier Hauptgeschäftsbereiche unterteilt: US-Privatkunden, Institutionelle Kunden, Internationale Privatkunden und 401(k)-Vorsorgelösungen. Diese bedienen eine globale Kundenbasis unterschiedlicher Anleger. Nicht alle Strategien werden in allen Rechtsordnungen angeboten/verkauft. Gründer und Executive Chairman Ken Fisher war von 1984 bis 2016 Autor der Kolumne „Portfolio Strategy", die in Forbes erschien, was Fisher zum längsten ununterbrochen für das Magazin tätigen Kolumnisten in dessen Geschichte macht. In den letzten Jahren sind die Kolumnen von Ken Fisher regelmäßig in den wichtigsten Medien in beinahe allen westeuropäischen sowie in wichtigen asiatischen Ländern und damit in mehr Ländern und in größerem Umfang als bei jedem anderen Kolumnisten in der Vergangenheit erschienen. Ken Fisher hat überdies 11 Bücher geschrieben, darunter 4 New York Times-Bestseller zum Thema Finanzen und Anlagen.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1008718/Fisher_Investments_Logo.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3401566-1&h=215352445&u=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1008718%2FFisher_Investments_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1008718%2FFisher_Investments_Logo.jpg)Pressekontakt:John Dillard,Sr. VP - Global Public Relations,j.dillard@fi.comOriginal-Content von: Grüner Fisher Investments, übermittelt durch news aktuell