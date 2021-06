Camas, Washington (ots/PRNewswire) - Fisher Investments' US Small Cap Core ESG Fund für Leistung und nachhaltige Investitionspraktiken gewürdigtFisher Investments, der US-Mutterkonzern von Grüner Fisher Investments, wurde bei den Swiss Sustainable Funds Awards für seinen Institutional US Small Cap Core Equity ESG Fund ausgezeichnet, der den Preis in der Kategorie "US-Aktien" 2021 gewann. Mit dieser Auszeichnung werden die leistungsstärksten US-Aktienfonds gewürdigt, die sich am stärksten für sozial verantwortliche Anlagepraktiken einsetzen. Die Gewinner der Swiss Sustainable Funds Awards werden von einem unabhängigen Komitee ausgewählt, das die Fonds und Vermögensverwalter nach qualitativen und quantitativen Faktoren bewertet, darunter Anlageprozess, Nachhaltigkeitsziele, Qualität des Managementteams und Performancehistorie. Der Institutional US Small Cap Core Equity ESG Fund von Fisher Investments investiert in kleine US-amerikanische Value- und Growth-Aktien, die mit den Marktaussichten und den Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG) des Unternehmens in Einklang stehen."Wir sind stolz auf diese Auszeichnung. Sie ist eine Anerkennung für das Engagement unserer Firma für nachhaltiges Investieren und sie gibt unseren Teams einen Ansporn, unsere Fähigkeiten im Bereich ESG in den kommenden Jahren weiter zu entwickeln", sagte Justin Arbuckle, Senior Executive Vice President of Institutional bei Fisher Investments. Er fügte hinzu: "Verantwortungsvolles Investieren hat bei Fisher Investments Priorität. Unser weltumspannender Top-down-Investmentprozess eignet sich gut für die Berücksichtigung von ESG, da die vorherrschenden Überlegungen bei ESG-Investitionen oft makroökonomischer Natur sind."Damian Ornani, CEO von Fisher Investments, sagte: "Wir fühlen uns geehrt, den prestigeträchtigen Swiss Sustainable Funds Award zu erhalten. Fisher Investments setzt seit langem auf die Zusammenarbeit mit seinen Kunden, um Strategien zu entwickeln, die ihre finanziellen, ökologischen und sozialen Ziele erfüllen. Diese Auszeichnung spiegelt die großartige Arbeit wider, die unsere Mitarbeiter im Namen unserer Kunden leisten."Diese Auszeichnung folgt auf andere Preise, die das Engagement von Fisher Investments würdigen, institutionellen Kunden weltweit außergewöhnliche ESG-Anlagestrategien anzubieten. Kürzlich wurde die Institutional Emerging Markets ex-Fossil Fuels Aktienstrategie von Fisher Investments mit dem prestigeträchtigen "Climetrics"-Award des CDP für den besten Klimafonds (März 2021) und dem österreichischen Umweltzeichen (April 2020) ausgezeichnet.Die ESG-Philosophie von Fisher Investments nutzt sowohl Top-down- als auch Bottom-up-Faktoren, um Kunden dabei zu helfen, die gewünschte Anlageperformance zu erzielen und gleichzeitig in bessere globale, ökologische und soziale Bedingungen zu investieren. Um mehr über den Ansatz der Fisher Investments Institutional Group für ESG-Investitionen zu erfahren, besuchen Sie die Website: https://institutional.fisherinvestments.com/en-us (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3188513-1&h=342072847&u=https%3A%2F%2Furldefense.proofpoint.com%2Fv2%2Furl%3Fu%3Dhttps-3A__c212.net_c_link_-3Ft-3D0-26l-3Dde-26o-3D3188513-2D1-26h-3D178936861-26u-3Dhttps-253A-252F-252Fc212.net-252Fc-252Flink-252F-253Ft-253D0-2526l-253Den-2526o-253D3188513-2D2-2526h-253D1928357931-2526u-253Dhttps-25253A-25252F-25252Finstitutional.fisherinvestments.com-25252Fen-2Dus-2526a-253Dhttps-25253A-25252F-25252Finstitutional.fisherinvestments.com-25252Fen-2Dus-26a-3Dhttps-253A-252F-252Finstitutional.fisherinvestments.com-252Fen-2Dus%26d%3DDwMGaQ%26c%3DgEfodRCPC4JkhUJoCUSCqA%26r%3DN22mYTwxqu0S9F5QE-9COg%26m%3DRPESDq8dbW7z0R6XB53XxRBUnwX1T8iJbXel-Ivu6Qc%26s%3DYxy9ojmp0OyTPbW9U7gijcisk0Iz-MDGl7L49hqCcLs%26e%3D&a=https%3A%2F%2Finstitutional.fisherinvestments.com%2Fen-us) .Über Grüner Fisher Investments:Grüner Fisher Investments (GFI) ist eine Vermögensverwaltungsgesellschaft mit eigenem Ermessensspielraum, die vorwiegend vermögende Privatpersonen und Familien in Deutschland, Österreich und der Schweiz betreut. Grüner Fisher Investments ist Mitglied im Verband unabhängiger Vermögensverwalter Deutschland e.V. (VuV) und ist ein durch die BaFin lizensiertes und beaufsichtigtes Institut. GFI wurde als Top-Vermögensverwalter von Capital (2019), als Top-Arbeitgeber im Mittelstand (2019) von Focus und als "Great Place to Work" (2020, 2021) von Great Places to Work ausgezeichnet. Das Unternehmen ist eine deutsche Tochtergesellschaft von Fisher Investments in den USA, einem der größten unabhängigen Vermögensverwalter der Welt. Zum 31.03.2021 verwaltete Fisher Investments und seine Tochtergesellschaften ein Vermögen von über 143 Mrd. EUR - über 93 Mrd. EUR für nordamerikanische Privatanleger, 34 Mrd. EUR für institutionelle Anleger, 14 Mrd. EUR für europäische Privatanleger und 1 Mrd. EUR für die Altersvorsorge kleiner und mittlerer Unternehmen in den USA. Fisher Investments unterhält vier Hauptgeschäftsgruppen: US Private Client, Institutional, Private Client International und 401(k) Solutions, die einen globalen Kundenstamm bedienen. Der Gründer und Executive Chairman von Fisher Investments, Ken Fisher, schrieb von 1984 bis 2016 die Forbes-Kolumne "Portfolio Strategy" und ist damit der am längsten ununterbrochene Kolumnist in der Geschichte der Zeitschrift. In den letzten Jahren erschienen Ken Fishers Kolumnen durchgängig in den wichtigsten Medien in fast allen westeuropäischen Ländern, einschließlich Focus Money in Deutschland, sowie in wichtigen asiatischen Ländern, und damit in mehr Ländern und mit mehr Umfang als jeder andere Kolumnist in der Geschichte. Fisher ist außerdem Autor von 11 Büchern, darunter vier New York Times-Bestseller zum Thema Finanzen und Investieren.Weitere Informationen über die Grüner Fisher Investments GmbH finden Sie unter: www.gruener-fisher.de/ (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3188513-1&h=157641240&u=https%3A%2F%2Furldefense.proofpoint.com%2Fv2%2Furl%3Fu%3Dhttps-3A__nam12.safelinks.protection.outlook.com_-3Furl-3Dhttps-253A-252F-252Furldefense.proofpoint.com-252Fv2-252Furl-253Fu-253Dhttp-2D3A-5F-5Fwww.gruener-2D2Dfisher.de-5F-2526d-253DDwMGaQ-2526c-253DgEfodRCPC4JkhUJoCUSCqA-2526r-253DkBXcwk6KhfmPh7AeEW9c-5FjmJw96zRfk1FLWtDLM1Wh8-2526m-253DSSDQfKbIMDt-5FtrAOVu-5F4GXKo2vgkjXGvfrAoMR3h41k-2526s-253DYIXLZ1CW-2DoKduozKhPeODvuZB0ZHRIb13dot-2DHOBEEo-2526e-253D-26data-3D04-257C01-257CKatharina.Grosskopf-2540edelman.com-257C46a29f9f75354503ea7608d909961282-257Cb824bfb3918e43c2bb1cdcc1ba40a82b-257C0-257C1-257C637551362459725425-257CUnknown-257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0-253D-257C3000-26sdata-3DpthYdqM59jrXW7-252Bj5Hdz-252FAYcuVX5gq8sFXIW2ZNgBYY-253D-26reserved-3D0%26d%3DDwMFAw%26c%3DgEfodRCPC4JkhUJoCUSCqA%26r%3DYqp89PRP0wg_J4rSAN3F1NiU49m3m5kJp0NT_Kprtug%26m%3DSJKkZV8r0CZ82l9C-d8xmM_y8jqbikorzYEdNOql1Tg%26s%3DrK5dnFJoLoSp32Ru-We2lRMwGt6LruSgP2Oqv4IfG4M%26e%3D&a=www.gruener-fisher.de%2F) .DisclaimerSämtliche Veröffentlichungen in unserem Namen dienen ausschließlich zur Information und stellen weder eine individuelle Anlageempfehlung (Anlageberatung) noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, Derivaten oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Insbesondere handelt es sich dabei nicht um eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, Derivaten oder sonstigen Finanzinstrumenten. Einschätzungen, Meinungen und Bewertungen reflektieren ausschließlich die Auffassung des jeweiligen Verfassers zum Zeitpunkt der Erstellung. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung eines Produkts erlauben keine Prognosen für die Zukunft. Die in unseren Publikationen zum Ausdruck gebrachten Meinungen, Einschätzungen und Sichtweisen können sich ohne vorherige Ankündigung ändern.Informationen zu Fisher InvestmentsFisher Investments ist ein unabhängiger, kostenpflichtiger Anlageberater. Zum 31.03.2021 verwalten Fisher Investments und seine Tochtergesellschaften ein Vermögen, das auf über 169 Milliarden USD geschätzt wird - über 109 Milliarden USD für nordamerikanische Privatanleger, 40 Milliarden USD für institutionelle Anleger, 17 Milliarden USD für Privatanleger in Großbritannien und Europa und 1 Milliarde USD an Altersvorsorgeprogrammen für kleine und mittelständische Unternehmen. Fisher Investments ist in vier Hauptgeschäftssparten aktiv: US Private Client, Institutional, Private Client International und 401(k) Solutions, die jeweils zu Diensten eines internationalen Kundenstamms verschiedener Investoren agieren. Gründer und Vorstandsvorsitzender Ken Fisher schrieb von 1984 bis 2016 die Forbes-Kolumne "Portfolio Strategy", was seine Kolumne zur längsten ununterbrochenen Kolumne in der Geschichte des Magazins machte. In den letzten Jahren wurden Ken Fishers Kolumnen regelmäßig in großen Medien in fast allen westeuropäischen Ländern sowie in wichtigen asiatischen Ländern veröffentlicht. Damit erreichten sie mehr Länder und mehr Volumen als jeder andere Kolumnist jedweder Art in der Geschichte. Fisher ist auch Autor von 11 Büchern, darunter vier New York Times-Bestseller zum Thema Finanzen und Investitionen. Weitere Informationen zu Fisher Investments finden Sie unter www.fisherinvestments.com (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3188513-1&h=1313375133&u=https%3A%2F%2Furldefense.proofpoint.com%2Fv2%2Furl%3Fu%3Dhttps-3A__c212.net_c_link_-3Ft-3D0-26l-3Dde-26o-3D3188513-2D1-26h-3D1629019014-26u-3Dhttps-253A-252F-252Fc212.net-252Fc-252Flink-252F-253Ft-253D0-2526l-253Den-2526o-253D3188513-2D2-2526h-253D875203146-2526u-253Dhttp-25253A-25252F-25252Fwww.fisherinvestments.com-25252F-2526a-253Dwww.fisherinvestments.com-26a-3Dwww.fisherinvestments.com%26d%3DDwMGaQ%26c%3DgEfodRCPC4JkhUJoCUSCqA%26r%3DN22mYTwxqu0S9F5QE-9COg%26m%3DRPESDq8dbW7z0R6XB53XxRBUnwX1T8iJbXel-Ivu6Qc%26s%3DVSjhSnWKUq3oRNZqDg18hFIUAHdPWwW9x4dCZHuRoX4%26e%3D&a=www.fisherinvestments.com) .Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1528871/Fisher_Investments_SSFA.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3188513-1&h=1342222158&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3188513-2%26h%3D3088508429%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1528871%252FFisher_Investments_SSFA.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1528871%252FFisher_Investments_SSFA.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1528871%2FFisher_Investments_SSFA.jpg)