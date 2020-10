Fishawack Health reorganisiert sich als globaler Handelspartner für eine Welt nach einer Pandemie

Knutsford, England (ots/PRNewswire) - Mehrere Unternehmen von Fishawack Health schließen sich zusammen, um ein zusammenhängendes Angebot an Handels-, Beratungs- und medizinischer Kommunikation anzubietenDas in Großbritannien ansässige Fishawack Health (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2937954-1&h=1052585550&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2937954-1%26h%3D850748254%26u%3Dhttps%253A%252F%252Ffishawack.com%252F%26a%3DFishawack%2BHealth&a=Fishawack+Health) Unternehmen hat seine Geschäftstätigkeit als führender globaler Handelspartner für die biowissenschaftliche Industrie neu organisiert. Dies ist eine Reaktion auf die Nachfrage der Kunden nach einem flexibleren, integrierten Dienstleistungsangebot, die durch die pandemiebedingten Veränderungen in der Gesundheitslandschaft noch verstärkt wird. Das Unternehmen hat eine neue Identität eingeführt, die das gewachsene Wertversprechen artikuliert.Die Navigierung durch das Ökosystem des Gesundheitswesens ist in den letzten 10 Jahren immer komplexer geworden, und COVID-19 hat diese Komplexität noch verstärkt und die Branche nachhaltig geprägt. Infolgedessen sind Führungskräfte aus Wirtschaft und Wissenschaft nun gefordert, gezieltere, ressourceneffizientere und effektivere Ansätze zu entwickeln, die den wirtschaftlichen Erfolg maximieren.In den letzten zwei Monaten hat Fishawack Health umfangreiche Untersuchungen mit Kunden aus der gesamten Branche durchgeführt, um zu verstehen, wie sie sich auf den Druck von COVID-19 einstellen. Die Forschung deckte erhebliche Störungen auf und offenbarte langfristige Auswirkungen auf die klinische Entwicklung, die Patientenpfade, die Kundenreise und die Markteinführungs- und Markteinführungsmodelle. Eine Vorschau auf diese Forschung wird am 31. Oktober von Fishawack Health zur Verfügung gestellt."Heute brauchen unsere Kunden mehr denn je einen Partner mit der Beweglichkeit, dem Unternehmergeist und dem Fachwissen einer Spezialagentur, aber mit der Reichweite und den Ressourcen eines größeren Netzwerks. Wir sind in der Lage, Veränderungen in der Umwelt zu erkennen und schnell eine neue Richtung einzuschlagen. Größere Netzwerke sind nicht dafür ausgelegt, sich auf diese Weise anzupassen", sagte die Vorsitzende der Fishawack Health Group, Gail Flockhart."Unsere globalen, funktionsübergreifenden Teams haben Lösungen zur Überwindung der in der gesamten Branche zu beobachtenden Unterbrechungen geliefert. Die meisten Teams werden so gebildet, dass sie innerhalb einer einzigen Wirkungsweise operieren. Von den Fishawack-Spezialteams wird erwartet, dass sie in zwei Modi arbeiten - einzeln und in Kombination mit anderen Spezialgebieten."Die neue Organisation fasst alle Komponentenkompetenzen der Konzerngesellschaften zu einem integrierten Angebot zusammen, das in die Betriebseinheiten Commercial, Consulting und Medical Communications gegliedert ist. Viele alte Konzernmarken werden unter der neuen Fishawack Health-Identität vereint weiterbestehen. Führungs- und Managementteams wurden auf die neue Organisation ausgerichtet.Oliver Dennis, CEO von Fishawack Health, sagte: "Wir sind eine neue Art von Handelspartner und können Unternehmen des Gesundheitswesens dabei helfen, sich in einer rauen Landschaft zurechtzufinden. Wir sind darauf ausgelegt, diese Herausforderungen zu lösen, indem wir integrierte, agile Lösungen über den gesamten Produktlebenszyklus, von der klinischen Entwicklung bis zum Patentverlust, anbieten."Informationen zu Fishawack HealthFishawack Health ist der weltweit führende Handelspartner der Biowissenschaftsindustrie. Fishawack Health wurde 2001 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Großbritannien. Heute ist Fishawack Health eine globale Organisation mit über 800 Mitarbeitern, die erstklassige Agenturen und Experten aus den Bereichen Medical Communications, Consulting und Commercial zusammenbringt.Wir helfen bei der Entwicklung, Einführung und dem Wachstum von Marken für Kunden aus der gesamten Life-Science-Branche, darunter globale Hersteller von Pharmazeutika und medizinischen Geräten sowie aufstrebende Biotech- und Gesundheitsunternehmen. Informationen zu Fishawack HealthFishawack Health ist der weltweit führende Handelspartner der Biowissenschaftsindustrie. Fishawack Health wurde 2001 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Großbritannien. Heute ist Fishawack Health eine globale Organisation mit über 800 Mitarbeitern, die erstklassige Agenturen und Experten aus den Bereichen Medical Communications, Consulting und Commercial zusammenbringt.Wir helfen bei der Entwicklung, Einführung und dem Wachstum von Marken für Kunden aus der gesamten Life-Science-Branche, darunter globale Hersteller von Pharmazeutika und medizinischen Geräten sowie aufstrebende Biotech- und Gesundheitsunternehmen. Unsere international anerkannten, preisgekrönten Teams arbeiten in den Betrieben in Grossbritannien (Brighton, London, Manchester und Oxford) und den USA (Evansville, New York, Philadelphia, Scottsdale, St. Louis und San Diego) zusammen.