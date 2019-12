Fiserv: Ein Wunder?

Weitere Suchergebnisse zu "Fiserv":

Fiserv, ein Unternehmen aus dem Markt "Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen", notiert aktuell (Stand 20:26 Uhr) mit 116.38 USD etwas im Plus (+0.42 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist NASDAQ GS.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Fiserv einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Fiserv jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 49,67 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") liegt Fiserv damit 34,97 Prozent über dem Durchschnitt (14,7 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "IT-Dienstleistungen" beträgt 23,4 Prozent. Fiserv liegt aktuell 26,27 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Buy".

2. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 15 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Fiserv-Aktie sind 12 Einstufungen "Buy", 3 "Hold" und 0 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Buy"-Rating für das Wertpapier. Der Blick auf den zurückliegenden Monat verrät. 2 Buy, 0 Hold- und 0 Sell-Empfehlungen liegen aus der jüngsten Zeit vor. Damit gilt die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Buy"-Titel. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 114,5 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (115,89 USD) ausgehend um -1,2 Prozent fallen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Hold". Zusammengefasst erhält Fiserv von den Analysten somit ein "Buy"-Rating.

3. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Fiserv-Aktie ein Durchschnitt von 100,68 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 115,89 USD (+15,11 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen Wert (111,28 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+4,14 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Fiserv-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. Fiserv erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Buy"-Bewertung.