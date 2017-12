Fiserv kann solide Zahlen präsentieren!

Weitere Suchergebnisse zu "Fiserv":

Fiserv hat für das 1. Halbjahr solide Zahlen präsentiert. Es wurde mehr umgesetzt, aber unterm Strich weniger verdient. Der Umsatz stieg um 3,2% auf rund 2,8 Mrd $. Der Gewinn ging dabei um 2,7% auf 2,15 $ pro Aktie zurück. Allerdings sind die Zahlen im Vorjahr auch besonders gut ausgefallen. Daher ist eine leichte Verschlechterung verkraftbar. Künftig möchte sich der Konzern stärker auf die Abwicklung von Online-Finanzdienstleistungen konzentrieren.

Ob Fiserv ganz vorne mitspielen wird, ist offen

Dazu wurden kleinere Unternehmen übernommen, um die eigene Marktmacht zu stärken. Gleichzeitig erwarten wir weitere Expansionen im Bereich der Bezahldienste. Hier zeichnen sich erstklassige Wachstumschancen ab. Allerdings ist die Konkurrenz in den letzten Jahren auch deutlich stärker geworden. Vor allem junge Start-up Unternehmen strömen in den Markt und bringen mit ihren innovativen Ideen das Marktgleichgewicht ins Wanken.

Etablierten Konzernen bleibt dabei oft nur die Übernahme der jungen Unternehmen, da sie aufgrund ihrer langsameren Konzernstrukturen kaum mit dem rasanten Tempo mithalten können. Letztlich gewinnt deshalb derjenige, der das meiste Kapital aufbringen und die Akquisitionen am besten in die eigene Konzernstruktur integrieren kann. Ob Fiserv dabei ganz vorne mitspielen wird, ist offen. Dazu sollte der Konzern endlich Expansionen in neue regionale Absatzmärkte wagen.

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.