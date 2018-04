Fiserv: IT-Dienstleister mit Chancen!

Weitere Suchergebnisse zu "Fiserv":

Fiserv ist ein in Deutschland weitgehend unbekannter IT-Dienstleister. Die Aktie wird dennoch bei uns gehandelt und hat in den vergangenen Jahren massive Gewinne gebracht. Der Wert ist nach Meinung von Charttechnikern in einem massiven Aufwärtstrend und könnte in den kommenden Jahren sogar die Grenze von 100 Euro überwinden. Die Aktie kennt fast keine Rückschläge, deshalb sollten Investoren aus charttechnischer Sicht indes ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Robert Sasse.