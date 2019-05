Fischerzeugung 2018 in Aquakulturen um 5,9 % gesunken

Wiesbaden (ots) - Im Jahr 2018 erzeugten die knapp 2 600Aquakulturbetriebe in Deutschland rund 18 100 Tonnen Fisch. Wie dasStatistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, waren das rund 1100 Tonnen weniger als im Vorjahr (-5,9 %). Auch dieMuschelproduktion lag mit knapp 13 700 Tonnen rund 19 % unter demVorjahresniveau. Die Menge von erzeugten Rogen und Kaviar stieg imgleichen Zeitraum um rund 3,7 % auf gut 75 Tonnen. DieGesamterzeugung von Fischen, Muscheln und anderen Aquakulturproduktenbetrug rund 31 900 Tonnen. Das waren 12,0 % weniger als im Jahr 2017.Mehr als die Hälfte der Fischerzeugung entfiel aufRegenbogenforellen (34,9 %) und Gemeinen Karpfen (26,2 %).Haupterzeugerländer für Regenbogenforellen waren Baden-Württembergund Bayern mit zusammen knapp 3 600 oder 56,9 % der insgesamt gut 6300 Tonnen. Von den rund 4 700 Tonnen Gemeinem Karpfen wurden etwa 3600 Tonnen oder 76,0 % in Bayern und Sachsen erzeugt. Weiterewichtige Fischarten waren die Lachsforelle (gut 1 500 Tonnen oder 8,5%), Elsässer Saibling (rund 1 400 Tonnen oder 7,8 %) und EuropäischerAal (rund 1 200 Tonnen oder 6,7 %). Dabei findet mit rund 1 200Tonnen fast die gesamte Aalerzeugung in niedersächsischenAquakulturbetrieben statt.Der Großteil der Fischerzeugung (89,9 %) erfolgte in Betrieben miteiner jährlichen Erzeugungsmenge von 5 Tonnen Fisch und mehr. Diesegut 400 Betriebe machen jedoch nur 17,4 % der Fisch erzeugendenBetriebe aus. Umgekehrt haben gut 1 500 oder 59,3 % der Betriebe mitFischerzeugung eine jährliche Erzeugungsmenge von weniger als 1 TonneFisch. Lediglich rund 2,6 % der gesamten Fischerzeugung findet indiesen Betrieben statt.Die vollständige Pressemitteilung mit Tabelle sowie weitereInformationen und Funktionen sind im Internet-Angebot desStatistischen Bundesamtes unter http://www.destatis.de zu finden.Weitere Auskünfte:Aquakulturstatistik,Telefon: 49 (0)611 / 75 88 35,www.destatis.de/kontaktRückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44E-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell